Claudia Alonso, candidata del PP a la Alcaldía de Toledo: “Mucha gente joven no ha conocido otro alcalde que no sea de izquierdas”

Claudia Alonso ya es la candidata oficial del PP a la Alcaldía de Toledo para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Su intención será recuperar el Gobierno de la capital regional tras tres legislaturas en las que el PSOE -primero con IU, después en solitario y actualmente con Ganemos Toledo- ha sido el partido que ha liderado la actividad política en la ciudad.

Alonso es concejala en el Ayuntamiento desde el año 2011, cargo que ha compaginado con el de diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha durante este legislatura y, además, desde el pasado mes de septiembre, es la portavoz del PP regional presidido por Francisco Nuñez, quien ha recalcado que Toledo "merece una alcaldesa que conozca la ciudad en profundidad, con experiencia en su Ayuntamiento y que represente los valores del PP".

Toledo merece una alcaldesa que conozca la ciudad en profundidad, con experiencia en su Ayuntamiento y que represente los valores del @PP_CLM. Esas características las personifica perfectamente @claudiaalonsso a quien me alegra ratificar como candidata a la Alcaldía de la capital pic.twitter.com/70xJvfsByN — Paco Núñez (@paconunez_) 19 de diciembre de 2018

"Esas características las personifica perfectamente Claudia Alonso, a quien me alegra ratificar como candidata a la Alcaldía de la capital", ha apuntado Nuñez sobre la toledana, que ha recibido también el apoyo del anterior candidato 'popular' a la Alcaldía, Jesús Labrador -portavoz del grupo municipal del PP-, quien se ha puesto a disposición de la toledana.

Tras darse a conocer la noticia de su candidatura, Alonso ha apuntado en declaraciones a toledodiario.es que "en breve" se presentará el equipo de trabajo que le va a acompañar en este reto para el que afirma estar muy ilusionada: "Se me ha acercado mucha gente en estas horas, no solo ideológicamente afín sino también gente que tiene ganas de darle otro aire a la ciudad".

¿Qué le ha impulsado a afrontar este reto?

Lo que me impulsa a dar este paso es que creo que la ciudad en estos 12 años no ha avanzado lo que debería, que los toledanos se merecen todo, que tenemos una de las ciudades mejor posicionada por cultura, por historia, por patrimonio, por localización… Creo que es la hora de darle otro aire y un vuelco a la ciudad.

Vamos a hacer un buen proyecto, un buen equipo y yo vengo a trabajar y a ponerme al servicio de todos los toledanos para que entre todos hagamos un proyecto de ciudad.

¿Ilusionada con el proyecto que va a emprender?

Muchísimo, con muchas ganas y fuerzas. Mucha gente que se me ha acercado en estas horas, no solo ideológicamente afín sino mucha gente que tiene ganas de darle otro aire a la ciudad. Hay mucha gente joven que no ha conocido otro alcalde que no sea de izquierdas, que cree que tenemos que apostar por el Casco Histórico, que se ha ido despoblando progresivamente, que tenemos que acabar con problemas como el amianto y queremos darle un barrio seguro a los vecinos del Polígono, hay que recuperar zonas comerciales históricas de la ciudad para seguir generando empleo y riqueza y eso es lo importante y con lo que me voy a poner a trabajar.

¿Quién le va a acompañar en su equipo de trabajo?

Ahora lo que vamos a hacer es por supuesto seguir la legislatura con toda la normalidad, pero incrementando el trabajo, y en breve formaremos el equipo de campaña, que será un apoyo a lo que está haciendo el grupo municipal, para ponernos a trabajar con único objetivo que es recuperar la Alcaldía de Toledo.

¿Cuáles van a ser sus principales propuestas para la ciudad?

Vamos a ir desarrollando el proyecto en las próximas semanas. Si hay una cosa clara, ofrecer una ciudad de la que puedan sentirse muy orgullosos y eso lo vamos a hacer entre todos.

¿Cómo va a compaginar su actual cargo como diputada regional y portavoz del PP en Castilla-La Mancha estos meses? ¿Va a dar un paso al lado?

En Toledo no solamente actúa el Ayuntamiento de Toledo. A lo largo de estos cuatro años en las Cortes he tenido la oportunidad de defender Toledo ante la Junta, que no ha querido defender la ciudad, y ante una Alcaldía que está más pendiente de aplaudir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de trabajar por los intereses de los toledanos.

En las Cortes he tenido la oportunidad de defender cuestiones como el amianto, el Hospitalito del Rey, el Hospital de Toledo… y creo que Toledo no solo tiene que ser la capital de Castilla-La Mancha sino también ha de ser capital dentro del discurso político a nivel regional. No solamente los problemas de Toledo se circunscriben al ámbito local. Hay grandes proyectos y cuestiones en las que el resto de administraciones también tienen que estar volcadas con la ciudad. He estado compaginándolo porque me ha permitido defender la ciudad en todas sus administraciones.

¿El cargo como portavoz regional le va a ayudar o le va a restar tiempo para centrarse en la candidatura?

De aquí al 26 de mayo solamente tengo un objetivo que es recuperar la Alcaldía para el PP y para los toledanos. Después, mi único objetivo en los próximos cuatro años es que la ciudad de Toledo avance y lo hagamos entre todos, es a eso a lo que me debo dedicar ahora en cuerpo y alma y me voy a dejar la piel para conseguirlo.

¿Cree que el proceso electoral en Toledo podría dejar una situación parecida a los resultados que hemos visto en Andalucia? En ese caso, ¿está dispuesta a buscar apoyos de Ciudadanos o incluso de Vox para formar un Gobierno?

Respeto mucho las elecciones, a todos los partidos que quieran venir a aportar y a trabajar por la ciudad, pero yo vengo a unir y a conformar una mayoría suficiente que me permita gobernar y evidentemente que me permita gobernar en solitario, creo que a eso nos presentamos todos. Desde luego es mi objetivo, creo que es muy posible y muy viable. Lo que pueda pasar dentro de cinco meses ya lo valoraremos, pero ahora lo que quiero hacer es explicar a los toledanos que aquí hay un proyecto que une, un proyecto que para los que queremos una mejor ciudad estamos dentro de este proyecto que vamos a poner encima de la mesa por parte del PP. Ese es mi objetivo.

¿Cuáles serían los primeros retos que se marcaría si consiguiera la Alcaldía? ¿Es el aspecto urbanístico el que más le preocupa?

Efectivamente. Aquí hay grandes temas en la ciudad que llevan 12 años aparcados. Un periódico de hoy, si lo comparas con uno de hace diez años, probablemente la portada sea hasta incluso la misma. La ciudad debe ya dar solución a problemas enquistados hace mucho tiempo. Esos habrá que solucionarlos en el primer día y en el primer segundo que llegue a la Alcaldía y a partir de ahí lo que vamos a hacer es posicionar a la ciudad en el lugar que se merece, ahí entran las cuestiones urbanísticas porque no tenemos un proyecto urbanístico. Ahí entra una previsión y un proyecto de generación empresarial y de apoyo a las empresas que están trabajando y que necesitan el Ayuntamiento sea una ayuda y no alguien que le esté poniendo palos en las ruedas. Hay que hacer un proyecto de ciudad joven e innovadora y esto es lo que tenemos que hacer desde el momento uno, es lo que voy a tratar de explciar en los próximos meses.

¿Le preocupa la encuesta interna del partido que daba como ganador al PSOE en Toledo y le situaba como la tercera candidata preferida por detrás de Jesús Labrador o Fernando Sanz?

A mí lo único que me preocupa es estar a la altura de lo que la ciudad merece y entre todos, con un buen proyecto y un buen equipo, sé que vamos a estar a la altura. Siempre que ha gobernado el PP esta ciudad ha avanzado y ha dado un salto cualitativo.

Jesús Labrador se ha puesto ya a su disposición, ¿va a formar parte del nuevo equipo?

Se ha hecho un trabajo excelente entre todos mis compañeros -en estos años de legislatura-. La labor de oposición es muy dura, a mí me tocó hacerla contra Emiliano García-Page y sé de lo que hablo. Tengo muy claro que lo que queda de legislatura tenemos que seguir trabajando todos juntos para explicar a los ciudadanos qué se ha hecho mal.