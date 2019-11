Confirmado un caso de triquinosis por consumir carne de jabalí sin ser sometida a inspección veterinaria

Hay otros doce casos sospechosos, entre personas de 25 a 71 años, y otros once que han consumido la carne pero no han desarrollado clínica compatible Desde la Junta afirman que se trata de carne tratada para autoconsumo y que no consta la inspección veterinaria correspondiente