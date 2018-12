El Congreso aprueba el informe que recomienda revisar la gestión de los trasvases

“Un avance histórico”. Así ha definido el diputado del PSOE por Guadalajara, Pablo Bellido, el informe técnico que ha aprobado la subcomisión para el estudio de políticas de agua del Congreso donde se recomienda revisar toda la gestión en torno a los trasvases, incluido el del Tajo-Segura, y que ha salido adelante pese a los votos en contra de PP y Ciudadanos. El también secretario provincial de los socialistas en Guadalajara ha dado cuenta de este trámite destacando que la subcomisión ha trabajado durante meses con técnicos de reconocido prestigio.

A este respecto, el informe final, ha desvelado, apunta que además de las razones políticas, económicas y medioambientales, “hay una razón técnica” por la cual no se van a poder producir trasvases en España: “No va a haber agua por el cambio climático y que no hay cuencas excedentarias en nuestro país”. A este respecto, ha apostillado que “desde luego, la cuenca del Tajo no lo es”.

“Todo esto es una evidencia, ante la que el PP y Ciudadanos han recurrido al negacionismo”. Por ello, ha criticado que la derecha de este país “no atiende a razones científicas ni a los números” y ha avisado de que votar a estos partidos en Guadalajara es hacerlo “para que nos sigan tratando como una colonia”. “¿Cuando alguien de nuestra provincia vaya a votar a PP o a Ciudadanos sabrá que con su voto estará contribuyendo a perpetuar un modelo insostenible, inviable y profundamente injusto e insolidario con Guadalajara?”.

Sobre la cuestión del trasvase Tajo-Segura se ha vuelto a referir hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha insistido en que no se pone en duda que el trasvase tiene que "servir para acometer las necesidades básicas de abastecimiento que tiene Murcia", y que Castilla-La Mancha nunca va a negar "el agua de boca que necesitan estos territorios".

No obstante, también ha subrayado que Murcia, Alicante o Almería están poniendo en marcha “un proceso de aprovechamiento de recursos" que se basa en el desarrollo de la desalación. Estas declaraciones se producen un día después de que afirmara, respecto al cierre del trasvase, que en la hoja de ruta del Gobierno de España “no está, en estos momentos, prescindir de ninguna de las infraestructuras que sirven para garantizar el suministro de agua en este país".

"No puede seguir siendo motivo de confrontaciones"

"Tenemos que ser capaces de mantener el mismo discurso en todos los territorios y no puede seguir siendo motivo de confrontaciones entre territorios y fuerzas políticas", ha defendido, incidiendo en que el Ejecutivo central tiene que repensar cómo va a ser capaz de "trasladar la garantía de que va a haber agua suficiente para los usos".

Estas últimas declaraciones han provocado a su vez la reacción de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, cabecera del Tajo, que ha exigido al secretario de Estado que "clarique su postura". "Olvida que el Ministerio de Transición Ecológica lo ha dicho claro: hay una gran razón para cerrar el trasvase, no hay agua en el Tajo suficiente para abastecer las necesidades de una agricultura sobredimensionada".

Desde los municipios ribereños han insistido en que "hay que hacerse a la idea de que cada vez habrá menos trasvase y más desalación", manifestando que es “de juzgado de guardia” que un secretario de Estado de Medio Ambiente “prime los intereses económicos de un reducido pero poderoso lobby de multinacionales agroindustriales frente a la supervivencia del río Tajo, el Mar Menor, el río Mula y tantas especies vegetales y animales afectadas en la Región de Murcia por una industria que arrasa con lo que haga falta, con permiso del Gobierno murciano, sin importarle el futuro de levantinos o ribereños".