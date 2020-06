Page reclama reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para una "justa redistribución" de los fondos COVID

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha reclamado hoy una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que “se traduzca en una justa redistribución” de los fondos estatales para la lucha contra la COVID-19 y para los servicios públicos.

Lo hacía durante la última de las 14 reuniones que el presidente de España, Pedro Sánchez, mantendrá con los dirigentes de las comunidades autónomas en el marco del estado de alarma.

“No me importa pasar por pedigüeño o por victimista. Me importa más el bienestar de mi tierra que el de mi partido. El que no haya sacado esta conclusión tras el virus es que ha aprendido muy poco.”.

García-Page ha dicho que “siempre es un ejercicio útil reconocernos como un Estado donde las competencias de Sanidad, Servicios Sociales o Educación se gestionan desde las autonomías” y se ha mostrado confiado en que estas rondas de reuniones virtuales “en las que hemos estado todos y todas, algo que no ocurría desde los años 80” puedan “culminar” en una conferencia presencial a la que también acudan todos los presidentes autonómicos.

Durante la crisis sanitaria “nadie ha echado mano de ningún conflicto identitario”

Ha remarcado que “desde la perspectiva de país, nadie ha echado mano de ningún conflicto identitario” citando en particular al lehendakari vasco, Íñigo Urkullu y al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. “Es lo normal, lo que prevé la Constitución, sin distingos entre naciones y solo una nación, la española plural y diversa, pero unida”.

“Todos hemos puesto por delante el interés humano a cualquier ideología. No quisiera que España entrase en un proceso de criminalización política. No he apreciado a nadie que abordase la crisis con mala intención ni en las autonomías ni en el Estado. Ni que los presidentes autonómicos se hayan escondido tras el ‘papá Estado’ y podíamos habernos quedado confinados políticamente”.

Hoy ha reclamado “a la sociedad española y de su clase dirigente mucha moderación”. Se ha mostrado confiado en que “no queden las buenas palabras para las conferencias de presidentes y que luego haya un navajeo impenitente”

“Somos optimistas en conseguir una vacuna sin patente”

Se ha referido, además, a la llegada de la vacuna después de que Pedro Sánchez haya anunciado que los ministros de Sanidad de la Unión Europea acordaron el pasado viernes trabajar conjuntamente para obtener una vacuna contra la COVID-19 y, además, "impulsar acuerdos con la industria que garantice el acceso de la vacuna en condiciones de transparencia y equidad para el conjunto de ciudadanos europeos".

Según García-Page, de la conferencia de presidentes autonómicos “hemos salido optimistas en que podamos conseguir una vacuna y confío en que quien antes lo haga no le ponga patente”.

“Muy positiva” la reapertura de fronteras en España

Además, y según ha recogido Europa Press, el presidente castellanomanchego ha valorado como "muy positiva" la reapertura de fronteras internacionales anunciada por Pedro Sánchez, lamentando, eso sí, que la frontera con Portugal tenga que esperar hasta el mes de julio.

"Me parece, arriesgado, sí, pero es que tenemos que tentar, tenemos que probar, tenemos que acercarnos a la normalidad, de lo contrario tenemos el riesgo de cronificar un problema", ha manifestado.