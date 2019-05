Critican la postura de los partidos "de derecha" en cuanto a las macrogranjas: "Parece importarles bien poco la salud"

La plataforma regional Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha ha valorado de forma positiva la "implicación y preocupación" por las macrogranjas de "todos los partidos". Especialmente, a nivel municipal. La organización envió una carta en la que pedían la postura a los partidos que se presentan en aquellas localidades que tienen la "amenaza" de una infraestructura de ganadería industrial. Sin embargo, a nivel regional critican que a los partidos de "derecha parece importarles bien poco la salud y el medio ambiente".

"Las diferentes posturas municipales que los partidos han mostrado, nos hacen confiar en que estamos en el buen camino hacia un cambio de conciencia y de modelo productivo", aseguran tras la recepción de una carta que enviaron planteando diversas cuestiones al respecto. En ella, señalaban su "preocupación por el problema medioambiental" que generan dichas infraestructuras, y también el "riesgo" para la salud y el bienestar y también para "el futuro de nuestros pueblos".

Entre otras cosas, pedían conocer el grado de compromiso al que se insta a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en cuanto a la instalación de macrogranjas, y cuáles creen que son las distancias mínimas de seguridad que deberían cumplir con respecto a patrimonio histórico, poblaciones o núcleos aislados o restaurantes o empresas o casas rurales, entre otras cosas. También han preguntado si aplicarán legislación vigente, "teniendo en cuenta que prácticamente más de la mitad de la región tiene sus términos municipales designados como vulnerables a la contaminación por nitratos".

Desde la plataforma regional señalan que Unidas Podemos han mostrado su "firme compromiso de legislar para endurecer las evaluaciones ambientales y los requisitos a la instalación de estas macrogranjas". Igualmente, han asegurado que "el decreto de dos kilómetros no es suficiente y que es necesario legislar para que las evaluaciones ambientales que dan luz verde a la instalación de macrogranjas estén adecuadas a la normativa europea". Desde la coalición han señalado también que "hay que perseguir la contaminación de acuíferos a consecuencia de los purines de las macrogranjas ya que es un grave problema para la salud pública" y que "pelearán" para que estas instalaciones "no sean viables en zonas vulnerables porcontaminación de nitratos”.

El PSOE, por su parte, ha recalcado a la plataforma que la posición "está con el cumplimiento de la Ley así como con la preservación del medio ambiente natural”, algo que han tachado de posición "banal y contraproducente". Por otra parte, afirman que desde el Partido Popular y Ciudadanos no han contestado a la carta. Sin embargo, en otros principios han tenido respuesta de "todos los partidos políticos". "En Talavera de la Reina, no ha contestado ni PSOE, ni Partido Popular, ni Ciudadanos", señalan. Sin embargo, desde Ahora Talavera han aseverado que "una EATIM como Gamonal debe tener la libre eleccióne independencia para decidir sobre su futuro, y que la distancia no debería ser inferior a 8 kilómetros del casco urbano, al igual que de espacios protegidos, cursos de agua o restos arqueológicos y que se deberían controlar los -vertidos- de purines camuflados bajo operaciones deestercolado". La candidatura XTalavera se ha comprometido también a seguir las recomendaciones de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

En Daimiel, Ciudad Real, ha contestado el Partido Popular, indicando que “que desde el primer momento hemos mostrado nuestra oposición a la instalaciónde una actividad económica de estas características”, y recordando que han realizado alegaciones a la Junta de Comunidades para que "no sea sometido a una Declaración Ambiental Simplificada sino ordinaria para ser más garantista". "Somos conscientes de los problemas que se derivan de estaactividad económica y por ello pretendemos que no se instalen en Daimiel”.

En Manzanares ha contestado la Asamblea Ciudadana de Manzanares, indicando lo que llevan en su programa electoral: "rechazar a través de nuestra política ambiental los proyectos de minería especulativa y los proyectos de ganadería industrial en nuestro término municipal, comarcas vecinas, provincia y región”. En la localidad también ha contestado Izquierda Unida, que ha asumido el compromiso al que insta la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, con respecto a las distancias. Igualmente, proponen elaborar un reglamento de vertidos y su régimen sancionador".

Finalmente, desde la plataforma señalan que es "muy importante para toda la sociedad" conocer lo que supone este tipo de instalaciones, en cuanto al cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que señala la ONU. "Decenas de Plataformas, asociaciones y colectivos de toda la región ya han advertido de las graves consecuencias medioambientales y sociales a los distintos partidos políticos, mientras algunos ya se han posicionado en defensa de intereses privados", afirman igualmente. Por eso, recuerdan, es "vital y muy urgente" que se ponga en marcha la moratoria para paralizar este tipo de autorizaciones.