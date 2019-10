Ciudadanos teme que los agricultores “pongan” a sus mujeres como titulares de tierras para tener ayudas en Castilla-La Mancha

Duro enfrentamiento entre el Grupo Popular y el de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha a cuenta de la futura Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales. Durante el debate de enmiendas en comisión, la diputada del PP Lola Merino y el diputado de Cs Alejandro Ruiz han protagonizado un agrio cruce de acusaciones después de que este último alertara en una rueda de prensa previa de que el futuro estatuto puede provocar que muchos agricultores hombres “pongan” a sus mujeres como titulares de explotaciones para conseguir subvenciones. Al iniciarse la comisión, la parlamentaria ‘popular’ ha comenzado su intervención arremetiendo contra esas palabras.

“Deje de hacer comentarios machistas”, le ha esperado nada más comenzar. “Ha cuestionado a las mujeres y ha dicho que las mujeres rurales van en busca de una subvención, y que los maridos nos ponen las tierras a nuestro nombre cuando no nos hemos subido a un tractor ni pisado una huerta. Ya está bien de cuestionar a las mujeres en todos los ámbitos, en el rural, en el de la violencia de género, en todos, y pido que ese tipo de comentarios machistas se dejen de hacer”, ha añadido.

El diputado aludido ha comenzado a contestar a Merino en cuanto ha realizado esta afirmación, pero por orden del presidente de la comisión, ha esperado después a su turno de palabra. En ese momento ha mostrado su indignación y le ha dicho a la parlamentaria que se pasa “tanto tiempo” con el presidente del PP castellanomanchego, en alusión a Paco Núñez, que “se le ha pegado lo de la mentira patológica”. “Yo no he dicho lo que usted dice que he dicho, y usted no me acusa de machista”, ha remarcado.

"Se ahorra usted el postureo"

“Lo que yo he dicho es que con este estatuto conseguiremos que se pongan a nombre de mujeres tierras y propiedades, ya que está bonificado que esté la mujer. No he dicho que eso esté pasando, sino que puede pasar. Usted no me da lecciones del mundo rural por más que tenga una asociación que le paga el sueldo. Lecciones, ni una. Se ahorra usted el postureo. Y no la estoy criticando por ser mujer, sino por demagoga y mentirosa, por decir cosas que yo no he dicho, y decir que se la ataca por ser mujer, cuando es por las barbaridades que ha dicho”, ha apostillado el diputado de Ciudadanos.

Dicho esto, y ahondado en su explicación, ha afirmado que “hecha la ley, hecha la trampa", y con ello no se consigue mejorar la situación de las mujeres rurales sino una integración “artificial”; y ha vuelvo a hablar de “demagogia peligrosa” por el hecho de que la diputada haya “vinculado la violencia de género con el mundo rural”. Lola Merino ha intentado interrumpir en varias ocasiones esta alocución criticando el hecho de que Ruiz se expresara con la frase "poner a las mujeres", por lo que ha sido llamada al orden por el presidente de la comisión, quien le ha emplazado a contestar en su turno de réplica. "Pues claro que las pondrían sus maridos, no viene un platillo volante a hacerlo", le ha dicho Ruiz sobre este último extremo.

Llegado el momento de su réplica, la parlamentaria del PP ha insistido en que como mujer no admitirá ningún “comentario machista”. “La igualdad nos ha costado mucho trabajo a las mujeres rurales, y no voy a consentir ninguna actuación ni comentarios que solo se hacen cuando se habla de nosotras. Tan machista me parece hacer un comentario como asumirlo. A mí mi marido no me mete ni me pone en ningún sitio”, ha concluido.

Rechazo de todas las enmiendas del PP

Al margen de este enfrentamiento, el debate en comisión sobre el proyecto de Ley del Estatuto de Mujeres Rurales ha concluido con el rechazo de las siete enmiendas del Grupo Popular, las únicas presentadas. En las mismas pedía el cambio de las definiciones de mujeres rurales y de las formas que discriminación, que ni Ciudadanos ni el PSOE han admitido por considerar que no aportaban nada al texto. Los ‘populares’ también habían propuesto cambiar la composición de los miembros de la comisión de seguimiento del futuro estatuto para que hubiera menos representación del Instituto de la Mujer y más de las federaciones de asociaciones de mujeres, algo que también han rechazado los otros dos partidos por considerar que con ello el PP busca incluir a asociaciones que tiene “politizadas”.

De cualquier forma, Lola Merino ha querido dejar constancia de la “falta de diálogo” en la elaboración de la ley, que ha definido como un “copia y pega” del trabajo realizado anteriormente desde las federaciones de mujeres rurales. También ha criticado que el estatuto cuente con un “presupuesto cero”, lo que supone una “tomadura de pelo”. “Es una falta de respeto a la labor de las mujeres y demuestra que el compromiso de Emiliano García-Page es ese, cero”. También Ciudadanos ha arremetido contra esta falta de financiación

El PSOE, por boca de la diputada Joaquina Saiz, que no ha entrado en el debate anterior sobre las acusaciones de machismo, ha garantizado que la futura norma tendrá presupuesto suficiente para llevarse a cabo en otras partidas. También ha recordado, respondiendo a la falta de consenso, que el texto ha estado en exposición pública para que todo el mundo pudiera realizar las alegaciones oportunas.