Decenas de personas se manifiestan en Albacete contra la tauromaquia

A pesar de la lluvia cerca de 150 personas, según los organizadores, se han manifestado este sábado en Albacete contra la tauromaquia. La marcha ha trascurrido sin ninguna incidencia desde el parque Abelardo Sánchez hasta la plaza de Catedral donde se ha leído un manifiesto. El objetivo de esta concentración, en la que ha participado en su mayoría gente joven, ha sido hacer llegar un mensaje de empatía y respeto por los toros, "seres sintientes que no desean ser heridos, vejados y asesinados en nombre de tradición, cultura o diversión”.

Según la Fundación Alma Animal, organizadora de la concentración, “ellos no piden estar en la plaza de toros o en un encierro, asustados, tratando de escapar y temiendo por su vida. Son animales herbívoros, pacíficos y nobles. Los toros no atacan si no sienten que su vida o la de su familia está en riesgo, por eso los eventos taurinos llevan a estos bellos animales a su límite, tanto de sufrimiento emocional, como físico”.

FOTO: Fundación Alma Animal

Durante la Feria de Albacete, explica Fundación Alma Animal, “60 toros serán torturados hasta su muerte, sin olvidarnos de las vaquillas, bebés de esta especie que son mareados y lastimados por personas que ven divertido entretenerse a expensas del sufrimiento de un animal”. Por todo ello, la organización ha pedido el fin de la tauromaquia en todas sus formas por considerarlas responsables de “un fuerte maltrato animal”.

“Basta ya de utilizar a los animales como un recurso, basta ya de torturar, maltratar un matar animales. Demos el paso a una sociedad civilizada eliminando los espectáculos taurinos”.