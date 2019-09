"Hemos perdido habitantes en estos últimos años y nos tiene que preocupar"

José Antonio Contreras (PSOE) se enfrenta a su tercera legislatura consecutiva al frente de la Alcaldía de Madridejos, un municipio con más de 10.000 habitantes situado en el sureste de la provincia de Toledo. Estos cuatro años serán de una actividad frenética para él ya que compaginará su cargo de alcalde con el de diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ya está conociendo "otra visión del ámbito político".

Tras gobernar en su primera legislatura (2011-2015) con un concejal de UCIN en el equipo de Gobierno, la siguiente pudo hacerlo con mayoría absoluta tras cuatro años en los que consiguieron una importante reducción de la deuda municipal. En esta legislatura, tras el empate técnico entre PSOE y PP en la cita electoral (ocho concejales cada uno), la única concejal de Ciudadanos, Soraya del Álama Terriza -edil del PSOE en la legislatura anterior-, optó porque el socialista revalidará la Alcaldía, adhiriéndose a la decena de acuerdos alcanzados entre estas formaciones en la provincia para formar gobiernos.

Contreras afirma en una entrevista con este medio contar con un proyecto de ciudad que quiere desarrollar durante los próximos cuatros años en Madridejos, que precisamente, desde este viernes 13 de septiembre celebra sus Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Prado. En su hoja de ruta, el alcalde apunta al desarrollo de la tercera fase del Polígono industrial, el fomento de políticas medioambientales con las que concienciar a la ciudadanía y favorezcan también el turismo, así como también espera que esta legislatura sea una realidad la nueva depuradora del municipio.

Pregunta: Es su tercera legislatura al frente de la Alcaldía de Madridejos, en la que va a estar compaginando este cargo con el de diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Cómo afronta los próximos cuatro años?

Respuesta: Aunque es complicado compatibilizar la vida política con la vida familiar aquí lo importante es que uno tenga ganas de trabajar y que tenga sobre todo proyecto. Lo contemplo con mucha ilusión en ese sentido. Es verdad que además he tenido la suerte de salir elegido como diputado regional, que es una experiencia nueva para mí y que también me está permitiendo conocer otra visión del ámbito político, en este caso más legislativo. Es interesante porque te permite enfocar y trasladar desde los municipios a nuestros diputados regionales cómo cambiar normas que hagan más fácil la vida de los ciudadanos, que es lo que se pretende con todo esto.

La anterior legislatura gobernaron en mayoría absoluta y en esta tendrá que hacerlo de la mano con Ciudadanos. ¿Cómo va a afectar al Ayuntamiento de Madridejos?

Ha sido más complicado, no digo que no. De todas formas tengo la experiencia de la primera legislatura, que fue un poco parecida. Aunque fuimos la lista más votada había un concejal que había estado en el PSOE y que en esa ocasión se presentó por UCIN y que luego se cambió a Ciudadanos. Tuve que gobernar con esa cooperación y colaboración. Entendí que era conveniente para la gobernabilidad, no podíamos estar en tensión y había que llegar a acuerdos que permitiesen una estabilidad de gobierno por lo que le ofrecí entrar al equipo de Gobierno. Pudimos trabajar y creo que fue positivo para el municipio.

Gracias al trabajo que se hizo, la segunda legislatura fue con mayoría absoluta y en esta las tornas han cambiado y hemos vuelto a la misma situación. Nos presentamos cinco partidos y hubo mucha abstención (alrededor del 30%) que a veces no es tan habitual. Hemos perdido votos -unos 400 respecto a 2015- y es un toque de atención. Hubo prácticamente un empate técnico con el PP (ocho votos más del PSOE). La persona que se ha presentado por Ciudadanos estuvo en mi equipo de Gobierno -Soraya del Álamo Terriza, concejala de Desarrollo Económico, Industria y Comercio-, y un año antes decidió abandonar el equipo y presentarse con un nuevo proyecto. Finalmente nos dio el apoyo y está gobernando en colaboración con nosotros con la misma Concejalía que llevaba antes. Creo que los acuerdos de momento son positivos.

¿Qué proyectos quieren llevar a cabo durante esta legislatura en Madridejos?

Hay muchas cosas que nunca se dan por acabadas. Estuvimos peleando mucho con la Administración regional para el cambio de un colegio público -Garcilaso de la Vega- que por fin se ha conseguido. Ya está licitado y me consta que ya se ha adjudicado a la empresa y este trimestre empezarán las obras.

Quizás no nos ha afectado tanto el tema de la despoblación como a otros municipios cercanos pero hemos perdido habitantes en estos últimos años -unos mil habitantes desde 2009- y es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar a todos los alcaldes. Tenemos que tener infraestructuras sanitarias, educativas y sociales adecuadas para que nuestros vecinos estén y vivan aquí. No podemos ser un pueblo al que se va un fin de semana a dar una vueltecita. Todos queremos la mejor atención para nuestros mayores y nuestros hijos. Hay que seguir apostando porque haya instalaciones de calidad.

Por otro lado, nos hemos quedado sin terreno industrial y en este año vamos a desarrollar una nueva fase para contar con más terreno, para lo que estamos colaborando con nuestras empresas. No soy tanto de la idea de traer macroempresas a Madridejos, que también van a ser bienvenidas todas, pero creo que hay que cuidar lo que tenemos dentro, intentar que no se vayan y a ayudar a que vayan creciendo como ya lo están haciendo algunas de ellas de manera sustancial, no solo en el ámbito agroalimentario sino también en el industrial. Tenemos algunas empresas punteras en el ámbito de la tecnología o el agua. Es importante y clave el I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), genera puestos de trabajo y riqueza para el municipio.

El Ayuntamiento tiene que ser un mediador que facilite que cualquiera pueda tener un sitio en el que desarrollar su proyecto. Para nosotros ha sido un revulsivo, trabajando con la Cámara de Comercio, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y con la Fundación Incyde, crear un pequeño vivero de empresas. Es más un cambio estructural y de mentalidad en nuestros emprendedores. Ayudarles, acompañarles y buscar ayudas para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Lo vamos a seguir trabajando intensamente.

Estamos con todos los informes preceptivos que se requieren, ya está todo okey y se está dando alternativa a propietarios para colaborar con el Ayuntamiento. Compraremos unos terrenos y otros serán por expropiación. En este año creo que contaremos con los terrenos y de cara al año que viene la intención es sacar a licitación la obra para poder contar con ellos en el último trimestre de 2020. De todas formas se está haciendo un trabajo en paralelo, se está hablando con empresarios de Madridejos y de fuera para saber qué necesidades tienen. El precio va a ser bastante moderado.

¿Qué actuaciones van a poner en marcha a nivel medioambiental?

Es otro tema clave. El Ayuntamiento es el primero que tiene que dar ejemplo en mantener adecuadamente las calles y espacios del municipio, tenemos que concienciar a nuestros vecinos ya que esto no lo podemos hacer solos. La ciudadanía tiene que estar comprometida con su entorno y con su medio ambiente. Es un ámbito que queremos seguir trabajando. Hace falta cambiar infraestructuras municipales, de canalización de aguas y redes de abastecimiento. Con la situación en la que estamos tenemos que conseguir que haya las menos pérdidas posibles. En el viario público queda por trabajar.

Tenemos un gran proyecto que es la depuradora de Madridejos. Vamos a llevarla a cabo con Aquagest -dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-. Hemos estado viendo el proyecto y valorando diferentes alternativas técnicas porque tenemos un reto: el agua de Madridejos, como la de otros municipios dependientes de la vega del Amarguillo, va al río Guadiana y a las Tablas de Daimiel, por lo que tenemos que depurar nuestra parte de la mejor manera posible y concienciar a las empresas. Esperamos ponerla en marcha a lo largo de esta legislatura.

Por otra parte, tenemos mucho patrimonio medioambiental, unas sierras estupendas que estamos cuidando. Estamos llevando a cabo proyectos con municipios del entorno como unos porches ganaderos en el área de naturaleza de Valdehierros. Hay una oportunidad de dar a conocer nuestro entorno que es otra alternativa más para que nuestros jóvenes se queden aquí a vivir.

Respecto a la deuda pública del municipio, durante sus primeros años en el Gobierno sí que consiguieron una reducción importante pero en los tres últimos años ha quedado un tanto estancada, ¿a qué se debe?

Cuando llegamos al Ayuntamiento me encontré una deuda importante y no había presupuesto. Hubo que hacer una operación de crédito y tesorería para pagar a proveedores. Fue una situación crítica. También tuvimos unos cambios legislativos muy duros por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. No digo que no era necesario poner determinadas sendas pero creo que se nos pegó un hachazo a muchos municipios. Hay quien ahora mismo está cumpliendo el déficit e incluso teniendo superávit mientras son otras administraciones las que están incumpliendo este tipo de cuestiones. Por otro lado se nos han quitado muchas competencias pero nos han dado otras, por ejemplo en el ámbito educativo con el mantenimiento de los centros, que nos supone un coste importante.

Para poder ahora pedir un crédito, a parte de cumplir con la regla de gasto, que lo hacemos en la mayoría de los parámetros, tenemos ahora un problema de tesorería. En el sentido de que no nos pagan los convenios que tenemos con otras administraciones al final repercute en problemas para pagar a nuestros proveedores. Es algo que se tiene que revisar, se tiene que flexibilizar que podamos manejar mejor nuestras finanzas. Estábamos casi en un 70% de endeudamiento y ahora en un 30% y, paradójicamente, tenemos más dificultades para poder pedir un crédito. Decidimos ir bajando poco a poco la deuda pero no hacerlo tan bruscamente como al principio porque hay necesidades en el municipio.

Hemos dedicado también dinero a planes de empleo. Incluso cuando no había ninguno, el Ayuntamiento financió al 100% planes. Es una obligación de cualquier alcalde cuando los vecinos está pasándolo mal de servir de apoyo. Creo que a todos nos pasa, lo más difícil es decir que no puedes ayudar. Yo no puedo decir estos son mis competencias o estas no las son; muchas no lo son pero hay que buscar soluciones.

Unas de las particularidades del Ayuntamiento de Madridejos es la Oficina Verde con la que cuenta. ¿Para qué sirve esta oficina y en qué se trabaja desde ella?

Es una de las cosas que en su momento estuvo peligrando y el Ayuntamiento apostó por la misma, está financiada al 100%. Cuenta con una parte educativa en la que hay dos trabajadores adscritos, más colaboradores puntuales. Uno de ellos es un educador ambiental con quien se trabaja mucho el aula de la naturaleza que está en la sierra de Madridejos, donde van muchísimos escolares, asociaciones y muchos visitantes, con quien se trabaja la concienciación sobre el cuidado del monte o el conocimiento y protección de la fauna y flora.

En este sentido se elabora una Semana Verde llena de actividades relacionadas con el medio ambiente. Por otra parte tenemos una labor de inspección, que creo que es importante también. Trabajamos el control en la recogida de residuos, del uso del punto limpio y también apoya al Ayuntamiento en la intervención de parcelas que no están adecuadamente cuidadas.

La Oficina Verde es un foco de atracción de otro tipo de proyectos en los que colaboramos con entidades como la Fundación Global Nature, con la que se han llevado a cabo un huerto ecológico y escolar, donde los más pequeños conocen este tipo de actividades. También se lleva a cabo la suelta de rapaces. Somos un municipio amigo del águila imperial. Otra de las cosas que queremos hacer esta legislatura es un plan funcional del monte público para que diferentes actividades sean compatibles. Hay que generar un grupo de trabajo con el que compaginar actividades deportivas o la caza cinegética, por ejemplo.

Estamos en época de vendimia, en octubre arrancará también la cosecha del azafrán y en próximos meses la del olivar. El sector agroalimentario es importante para el municipio, ¿cómo se trabaja desde el Ayuntamiento?

Madridejos es un municipio muy vitivínicola, es un sector importante. Contamos con dos cooperativas y otra privada que colaboran entre ellas. Asociado a esto cada vez más está impulsándose también la producción del almendro y en menor medida del pistacho. Respecto al azafrán hemos puesto en marcha diversas actividades de divulgación y promoción porque creemos que sigue siendo un tanto desconocido en la cocina.

Es importante aprovechar las grandes posibilidades que nos da introducirlo. Hay quien piensa que puede ser muy caro, pero sabiéndolo utilizar bien es un producto más aprovechable que otros. Hacemos una campaña importante a nivel turístico, como también la hacemos con el aceite de oliva. Se está haciendo un aceite en verde, ecológico, que está teniendo una exportación importante en el extranjero. Tenemos de todo, también unos quesos excelentes.