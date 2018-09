Diego Cañamero (Unidos Podemos) visitará el campo de la región para conocer la realidad del medio rural

El diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, visitará durante "tres o cuatro días" el campo de Castilla-La Mancha para "conocer a pie de tajo" la realidad del medio rural de la región. Así lo ha anunciado Cañamero junto a la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, en las que ha asegurado que Unidos Podemos está planteando en el Congreso de los Diputados "unas medidas que afectan a todos los territorios".

Entre ellas, "un tema fundamental" como un cuerpo especial de inspectores que pueda visitar el campo, ya que "hay una serie de fraude en el campo", porque "algunos" empresarios "no dan de alta a los trabajadores y no cumplen los convenios colectivos". En este sentido, ha señalado que se trataría de una "especie de SEPRONA", que dependería de la Inspección de Trabajo y que "pueda salir todos los días al campo y hagan cumplir la legalidad".

Cañamero también ha propuesto que los trabajadores del campo puedan votar en unas elecciones sindicales o que las altas y bajas en el campo "sean como en el régimen general". Igualmente, ha destacado que en el tema de la PAC, esta esté "condicionada a los pequeños agricultores", para que "les beneficie" y que esté condicionada al "cumplimiento de la legalidad en el campo", para que cuando un empresario "no cumpla la legalidad, se le pueda cortar".

El campo español está "mal"

Para Cañamero, el campo en España "se encuentra mal", ya que "la democracia no ha llegado al campo en 40 años", por que "hay abandono, no se cuida el medio rural, no se ayuda a los pequeños agricultores". Además, "hay discriminación de la mujer".

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha añadido que deben existir "convenios territoriales", ya que "no puede ser" que haya trabajadores que cobren "por debajo de los 50 euros en una provincia" y en otras "estén cobrando algo diferente cuando están haciendo el mismo trabajo".

También ha destacado que han hablado de la reforma de la PAC, "que tiene que ir a aquellos que están trabajando el campo, los pequeños agricultores y no a los terratenientes". Para Díaz, cuando Podemos habla de un proyecto de país, esto no se puede hablar "sin que entre el campo" y "menos en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, tradicionalmente agrícola".