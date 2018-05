Documentar los campos de concentración para evitar el olvido

La exposición 'Majdanek' del fotógrafo Álvaro de Lara es parte de un proyecto que quiere trabajar por la memoria. De Lara se confiesa un "loco" de la Segunda Guerra Mundial y, a través de esto, comienza a configurar un proyecto que empezó con el campo de concentración de Dachau y sigue con el polaco Majdanek, situado a 4 kilómetros de Lublin en Polonia. Las fotografías se podrán visitar en la sala ACUA (Aula Cultural Universidad Abierta) de Ciudad Real hasta el próximo 9 de junio de lunes a viernes, de 17.30 a 21 horas, y los sábados de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 21 horas.

Majdanek es una parte del camino que de Lara ha iniciado juntando dos pasiones, la fotografía y la historia, la historia de lugares que siguen ahí sin sus protagonistas. Por eso, ahora no salen personas en sus fotografías. "Mi idea es documentar todo lo que pueda, no sólo los del nazismo, sino también los de la Unión Soviética, los de Siberia aunque de estos no queda nada", explica el fotógrafo. "Quiero documentar

En este sentido agradece el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha para exponer algo que quiere impedir que "se olvidé lo que pasó". "Quiero recordar momentos históricos, para que no vuelvan a ocurrir. El momento en que se olvidan las cosas, ese momento es un paso para que ocurran de nuevo. Así que es una manera de traer historia a la gente de Ciudad Real", asegura.

Su siguiente parada será Mathausen, para lo que ya se está documentando e informando. Es el primer paso para realizar su trabajo. "Cuando llego al campo quiero que no haya gente, porque no hay componente humano, solo son momentos para intentar reconstruir una sensación de época", explica de Lara. En el caso de Majdanek se ha decantado por la fotografía analógica.

Además, esta exposición contará con una página web con fotografía y multimedia que, si bien no son "muy agradables" ayudarán al público para "empaparse" de lo ocurrido durante el exterminio nazi. "En este campo ocurrió la gran matanza de la historia, mataron a más de 18.000 personas en un día. Mucha gente no lo sabe, y contra este desconocimiento quiero trabajar", concluye.