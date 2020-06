Dolz prepara una remodelación de gobierno con más peso para Cuenca nos Une

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, está preparando una remodelación de su equipo de Gobierno a las puertas de que se cumpla el primer año desde su toma de posesión al frente del Ayuntamiento de Cuenca en la que dará más protagonismo a la agrupación de electores de Isidoro Gómez Cavero, 'Cuenca nos Une'.

El actual equipo de Gobierno municipal es el primero de la historia de Cuenca que alcanza los 17 miembros y del que forman parte dos grupos políticos, once concejales del PSOE y seis de Cuenca nos Une.

Según la noticia que ha avanzado la Cadena Ser de Cuenca, supondrá que la formación de Gómez Cavero tenga más participación en las tareas de gobierno.

Cabe recordar que actualmente 'Cuenca nos Une' ocupa una Concejalía dirigida por César Sánchez, en concreto la de Promoción Empresarial, Empleo, Innovación y Nuevas Tecnologías.

Esta remodelación de gobierno se produce después de que Gómez Cavero dejara patente en el último pleno del Ayuntamiento de Cuenca su malestar por no haber sido incluido en el comité de crisis de la gestión de la pandemia y que no se le hayan consultado desde el Consistorio las medidas sanitarias adoptadas, teniendo en cuenta que es médico de profesión.

Gómez Cavero: "Todavía estamos negociando"

La remodelación llega después de que el fundador de esta agrupación de electores, Isidoro Gómez Cavero, amenazara con romper el acuerdo de gobierno entre ambas partes.

Así lo ha confirmado a Las Noticias de Cuenca el propio Gómez Cavero. “Ha habido presiones mías claro”, indica, aunque asegura que todavía “estamos negociando” en qué consistirá dicha remodelación. “Aún no hay nada claro”, insiste.

Precisamente ambas partes tienen previsto mantener una reunión esta tarde para cerrar dicha remodelación. “No puedo decir nada hasta que no pasen dos días”, señala el concejal, quien sí avanza que reclaman más responsabilidad para poder hacer cosas “de las que se vean en Cuenca, del día a día”, como mejora de calles, limpieza, pintadas…

“Si se nos critica que sea por si hacemos o no las cosas, pero no porque no tengamos potestad, más o menos va por ahí cosas”, detalla Gómez Cavero, que confía en que “acabará bien”, aunque “hasta que no acaben las negociaciones no puedo decir más”.

"Somos más útiles si se nos da potestad"

El fundador de Cuenca Nos Une señala respecto al acuerdo con el PSOE para llevar a cabo proyectos para la ciudad que “había una parte de la Junta que para mí se está cumpliendo, que están haciendo bien porque he estado en todas las reuniones para lo que, en teoría, va a venir a Cuenca o se está presupuestando”.

Respecto al Ayuntamiento, reconoce que sólo demandaron una Concejalía porque “tampoco queríamos meternos demasiado” y “no sé si fue falló mío y lo hemos ido dejando”. Pero, añade, “viendo cómo está el patio, o hacemos algo o nos tendremos que salir”.

Actualmente Cuenca nos Une solo ocupa la Concejalía de Promoción Empresarial, Empleo, Innovación y Nuevas Tecnologías y “hemos visto que nuestra función era muy poquita”. Y es que, según Gómez Cavero, “creemos que somos más útiles estando dentro si se nos da potestad”.

A su juicio, el “gran problema” que tiene el Ayuntamiento de Cuenca es que es “político puro” y “en vez de ir – los grupos municipales- por un bien común vamos a por nuestro interés, y así no conseguimos nada, y nosotros queremos ser útiles”.