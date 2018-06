“Siempre es una buena noticia que una paisana nuestra vaya a ser ministra de Trabajo”. CCOO ha valorado de forma positiva el nombramiento de Magdalena Valerio como ministra dentro del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, ha puesto en valor que además cuenta con experiencia, ya que fue consejera de Trabajo y Empleo en el Gobierno de José María Barreda.

“Seguramente el cambio y la regeneración democrática que se ha producido en los últimos días, y este nombramiento del Gobierno han generado un montón de expectativas. Nosotros de ella esperamos esa sensibilidad que no ha tenido el Gobierno del PP, y esperamos que el diálogo social sea una realidad cotidiana entre su Ministerio y CCOO y UGT fundamentalmente”, ha señalado De la Rosa.

El sindicato confía en que se produzcan “cambios importantes” en materia laboral, y que se cambien los aspectos “más dañinos” de la Reforma Laboral. “Desde aquí invitarle a que vuelva a su tierra como ministra para contarle los problemas que tenemos y que nos aporte todas las soluciones que están en ese Gobierno que confíamos que sea de un cambio hacia la regeneración de los derechos laborales perdidos”.

Paco de la Rosa ha recordado que siempre han pedido diálogo social y si en las prioridades de Magdalena Valerio está la recuperación del diálogo y del Pacto de Toledo, “estamos en la misma línea, que es la de buscar un equilibrio real entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial y eso se hace contando con la tercera pata, que es el Gobierno, que tiene que tener sensibilidad social y yo creo que Magdalena va a tenerla”, ha concluido.

UGT, a la expectativa

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, ha valorado hoy la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez de ministros procedentes de la región. Era preguntado por esa posibilidad y sus repercusiones, minutos antes de que se conociese el nombramiento de Magdalena Valerio como ministra de Trabajo.

“Es una cuestión que no me preocupa en absoluto pero voy a ser un poco malvado”, decía, para comentar que “si el hecho de que haya castellano-manchegos en el Gobierno de Sánchez supone que cuestiones imprescindibles para esta Comunidad Autónoma van a salir adelante, bienvenido sea” pero, matizaba, “si para lo que sirve es para que cuando Pedro Sánchez va a Albacete habla del fin del trasvase y cuando va tres días después a Murcia dice que ‘Viva’ el trasvase y destacados castellano-manchegos y castellano-manchegas guardan silencio…pues mejor que no los tenga”.