Extinguido once días después el incendio que se originó en Almorox (Toledo) y ha quemado más de 3.000 hectáreas

El incendio forestal que se originó el pasado 28 de junio en el término municipal de Almorox (Toledo) y que se propagó a los municipios madrileños de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, convirtiéndose en el mayor incendio de la Comunidad de Madrid, que pasó a dirigir la operación de extinción, ha sido declarado oficialmente por extinguido este martes.

Según informa la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ( # ASEM112) el fuego ha afectado a un total de 2.183 hectáreas (ha) en la región madrileña, aunque afortunadamente, durante los once días que ha estado activo el incendio -controlado desde hace siete- no ha habido ningún herido ni ninguna vivienda afectada. Asimismo, aunque no se conoce oficialmente el terreno afectado finalmente en Castilla-La Mancha, el perímetro del fuego alcanzó las 809 hectáreas en la provincia de Toledo, mientras que en Madrid ha llegado finalmente a las de 2.387 ha.

Del total de hectáreas afectadas en la Comunidad de Madrid, 374 eran de superficie arbolada, 258 de matorral y 1.551 de pastos y cultivos. No ha habido ningún herido ni ninguna vivienda afectada. En la zona siguen trabajando dotaciones en el terreno para vigilar el área afectada, si bien ya no se realizan labores activas como han tenido lugar estos últimos días por pequeños rebrotes, tal y como han apuntado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid a Europa Press.

Este incendió, que obligó al desalojo de diversas urbanizaciones de ‘El Pinar’ y el ‘Parque Romillo’ de Almorox, así como también a los de la urbanización Entrepinos de Cadalso de los Vidrios de manera preventiva ante la evolución del incendio forestal, fue controlado el pasado martes sobre las 11.55 horas. En total, por parte de Castilla-La Mancha, han intervenido 130 medios -de ellos 31 aéreos y 91 terrestres- y 602 personas, según indica la actualización más reciente del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias).

Bomberos durante las tareas de extinción del incendio / Imagen de 112 Emergencias Madrid

Aparte de superficie ambiental afectada, este incendio ha sido devastador con los animales que habitaban la zona afectada por el fuego. Tanto animales domésticos como silvestres, especies protegidas o mascotas se han visto afectadas por las llamas y, según estiman las protectoras que han participado en las labores de rescate, “miles de ellos han muerto”, aunque han podido rescatar a “unos 2.000 animales”.

Reunión para analizar el plan desarrollado

Precisamente, este mismo martes se ha celebrado una reunión en la sede de los Bomberos de la Comunidad en Las Rozas, donde se ubica la Dirección General de Emergencias, para analizar el dispositivo que se puso en marcha con motivo del incendio, el mayor que se ha registrado en la Comunidad de Madrid.

Se trata de revisar lo que se hizo y no se hizo, así como errores y aciertos. También se realizará una cronología detallada de la logística, de la activación de los niveles 1 y 2 del plan de emergencias contra incendios (INFOMA).

En la reunión han estado presentes el director de la ASEM112, Carlos Novillo y los responsables de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales de la Comunidad y dirección general Emergencias.