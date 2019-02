El Festival Internacional de Circo de Albacete sube el telón

Es una de las citas imprescindibles del calendario cultural en la ciudad de Albacete y cada año consigue colgar, con mucha antelación, el cartel de completo. Este jueves ha quedado inaugurada la XII edición del Festival Internacional de Circo, que ha subido el telón con la Gala Dulcinea, la encargada de abrir al público la magia circense que se vivirá día tras día en el Teatro Circo de Albacete hasta el 17 de Febrero.

Una edición hasta la que han llegado 18 compañías de 13 países ( España, Italia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba, Australia, Etiopía, China, Moldavia y Alemania) los cuales participarán en las diferentes Galas de competición dispuestos a conquistar los prestigiosos galardones con sus números imposibles (Dulcinea, Sancho Panza y Don Quijote), así como en las posteriores Galas de las Estrellas. Concretamente, las galas de competición tendrán lugar del 7 al 11 de febrero y las de las estrellas del 14 al 17 del mismo mes.

El Dúo La Fem Fatal con 'Trapecio fijo'. Lourdes Cifuentes.

Entre los espectáculos que se han podido ver en esta primera gala están Demis Cabras con 'The Hologram Show'; Anastasiia Mazur con 'Contorsión'; Binack con 'Malabares'; Diana Bakk con 'Pole fitness'; Dúo Ángeles con 'Patines acrobáticos'; Dúo Flash of Splash con 'Cintas aéreas'; los españoles Dúo La Fem Fatal con 'Trapecio fijo' ; desde Colombia el Dúo Mauro & Mary y sy espectáculo 'Bambú aéreo'; Dúo Unity y 'Rueda Cyr doble' ; Dust In The Wind y su espectáculo 'Adagio acrobático'; los 'Payasos' Kim León y Sarita; Maxim Gordienko y su 'Baile acrobático' ; Melanie Álvarez y su espectáculo 'Hulahoops'; Michael Zorzan con 'Diábolos'; Milton Martínez con 'Palo aéreo'; Olga Kliuieva con ' Aro aéreo'; The Holy Warriors con su espectáculo 'Saltos con aros'; The Laserman y sus 'Laser Show'; y el Trío Igor Stynka con su 'Barra rusa'.

Será el viernes cuando se desarrolle la Gala Sancho Panza, con otros tantos artistas invitados. Además, y como novedad, el festival incluye una gala de magia en la que participan ocho magos. Se celebrará en el Teatro Circo y en la Casa de la Cultura ‘José Saramago’ del 19 al 23 de febrero. Con motivo del Festival, los escolares albaceteños disfrutarán un año del mundo del circo, aunque este año lo harán en la Casa de la Cultura ‘José Saramago’, dejando el Teatro de la Paz a los alumnos de los Institutos de Educación Secundaria de Albacete para que, como novedad, puedan ser también testigos de excepción de la magia del circo.