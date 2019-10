La Filmoteca de Albacete prepara un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador con motivo de Halloween

La Filmoteca de Albacete celebrará, con motivo de Halloween, un homenaje a Chicho Ibánez Serrador. Desde el 31 de octubre a la madrugada del 1 de noviembre, las películas que se podrán ver serán: ‘La Residencia’ (Chicho Ibáñez Serrador, 1969); ‘El Hijo’ (David Yarovesky, 2019); ‘Tesis’ (Alejandro Amenábar, 1996); una proyección sorpresa, ‘La cabina’ (Antonio Mercero, 1972), y ‘El Pueblo de los Malditos (Wolf Rilla, 1960). Este homenaje empezará a las 18,30 horas y finalizará a las 4,30 horas de la madrugada.

Programación noviembre

Además, la Filmoteca nos invitará a acercarnos durante el mes de noviembre a la gran pantalla con títulos para todos los gustos, ya sea cerrando miniciclos como el dedicado a la mujer rural con la aplaudida ‘Con el viento’; conmemorando el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín con ‘Viento de Libertad’; descubriendo títulos nunca estrenados en nuestras pantallas del maestro Kieslowski como ‘Sin fin’ y ‘El Azar’; o estrenando el nuevo documental de Pilar Pérez Solano -ganadora del Goya por “Las maestras de la República”- ‘La defensa por la libertad’.

En el repaso a lo mejor del año se ofrecerán títulos como ‘La Favorita’, ‘La Caída del Imperio Americano’, ‘The old man and the gun’, el Oscar de Spike Lee con la comedia negra ‘Infiltrado en el KKKlan’ o el retrato de una espía de la tercera edad en ‘La Espía Roja’.

En la sección de cine español, se proyectará la aclamada última película de Pedro Almodóvar, ‘Dolor y Gloria, el retrato del cautiverio de Jose Mujica en ‘La noche de 12 años’, y la comedia de inspiración italiana ‘Lo dejo cuando quiera’ del albaceteño Ernesto Sevilla.

Por último y gracias al acuerdo con Netflix, el público albacetense podrá disfrutar de ‘Al otro lado del viento’ en pantalla grande, último largometraje de Orson Welles, terminado en 2018 por un equipo de profesionales siguiendo las anotaciones del realizador.

La programación de noviembre también incluye otros títulos como ‘El pecado de Cluny Brown’, ‘Saraband’, ‘Vivamente el domingo’, ‘Dublinenes’y ‘El maquinista de la general’.