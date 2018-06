Fin del trasvase y del cementerio nuclear: las primeras medidas que exige IU a Pedro Sánchez

Juan Ramón Crespo, coordinador Regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha manifestado su "satisfacción" por la salida del gobierno de España del partido condenado en el juicio central de la Gürtel. El político ha querido destacar el trabajo de abogados como Enrique Santiago y Juan Moreno, que "junto a otras organizaciones promovieron el procedimiento de conocido como 'Los Papeles de Bárcenas' para que se haya dictado esta condena".

Sin embargo, el dirigente de izquierdas ha querido "mostrar la prevención que hay que adoptar hacia el nuevo gobierno del PSOE" y las promesas que ha venido realizando. "Son muchos los retos que el nuevo gobierno tiene por delante para que haya un verdadero cambio de políticas en la Moncloa y no un mero cambio de políticos", ha recalcado. Y es que, considera que un cambio de personas "no garantiza" la puesta en marcha de políticas que favorezcan a la mayoría social.

Entre las primeras medidas que se deben poner en marcha en España, señaló la derogación de las reformas laboralez, la llamada 'Ley Mordaza' y la LOMCE, así como un "decidido apoyo" a la subida de las pensiones y una adecuada dotación presupuestaria para combatir la violencia de género y alcanzar la igualdad. En el caso de Castilla-La Mancha, han señalado dos puntos en los que coinciden con el PSOE: el trasvase Tajo-Segura y el fin del llamado cementerio nuclear.

"Desde Izquierda Unida emplazamos al nuevo gobierno para que siente las bases para acabar con el trasvase Tajo-Segura, comenzando por anular el triple trasvase que el gobierno regional de Emiliano García-Page dijo que iba a recurrir ante los Tribunales. Del mismo modo debe actuar con el cementerio nuclear de Villar de Cañas, ordenando que se paralice la construcción de esta peligrosa infraestructura para la salud y el medioambiente", ha exigido Crespo.

Y es que la formación considera que son las dos primeras que deberían adoptarse de "forma inmediata", ya que para ello "tan solo se requiere de voluntad política". De este modo, señalan que los cerca de 145 millones de euros que en los presupuestos iban destinados al cementerio nuclear "deben destinarse al transporte, y en especial en el ferrocarril convencional que vertebre a nuestra región con un medio público y social que permita el transporte de viajeros y de mercancías, imprescindible para el desarrollo".

"También esperamos, y si no lo denunciaremos, que el nuevo presidente, Pedro Sánchez, no quiera castigar a nuestra tierra por la afrenta que sufrió de Emiliano García Page, cuando junto con Susana Díaz, encabezó el golpe de mano que le desbancó de la Secretaría General en el 2016. No sería concebible de ninguna forma posible que, por rencores de viejas luchas por el poder, ahora los castellanomanchegos y castellanomanchegas sufriéramos las consecuencias", ha concluido Crespo.