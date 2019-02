La Fiscalía inicia las investigaciones por presunta malversación y prevaricación en las obras de Cañada Real en Puertollano

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha iniciado las diligencias de investigación preprocesales por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en el procedimiento de delimitación de la Cañada Real Soriana en Puertollano, con motivo de las obras de urbanización del tramo final del Polígono Industria Escaparate. Luis Huete, fiscal jefe de Ciudad Real, ha confirmado la admisión de la denuncia de Ciudadanos Puertollano.

La formación comenzó los trámites al detectar presuntas "irregularidades e incumplimientos", pese al modificado a cero aprobado en Junta Local de Gobierno después de que se denunciaran los hechos. Será ahora el Ministerio Fiscal el que determine si se ha podido o no cometer algún delito e iniciar, si procediera, la acusación. La formación naranja señala que las obras, aprobadas y adjudicadas en noviembre de 2017 e iniciadas en abril del año pasado, no contaron con los permisos necesarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Por otra parte, desde Ciudadanos señalan que se podrían haber incumplido "algunos" artículos de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha al invadir y alterar una vía protegida por la legislación. Ciudadanos también ha acusado al equipo de Gobierno de "pagar certificaciones de obra no ejecutadas".

"No buscamos judicializar la política"

El portavoz de la formación en la localidad ciudadrealeña, Rafael López, ha asegurado que Ciudadanos "no busca judicializar la política" sino que ha sido la "actitud" del Gobierno socialista el que "no nos ha dejado otra salida que acudir a la justicia para que se hagan las cosas bien". De este modo, recuerda que se ha avisado de manera reiterada de que "las cosas no se estaban haciendo bien", y lamentan que el PSOE ha "preferido mirar hacia otro lado".

El portavoz del grupo municipal de Cs Puertollano, Rafael López, ha explicado que "hemos avisado tanto con registros como en Comisiones de las cosas que no se estaban haciendo bien pero el PSOE ha preferido mirar hacia otro lado". López aseguró que se va a denunciar "todo lo que no esté bien", y así ha ennumerado el contrato de luces de Navidad, dichos trabajos en el polígono y la decisión de destinar a "parte de los trabajadores del plan de empleo a labores de vigilancia".

Por otra parte, lamentan que el PSOE se dedique a "menospreciar" a Ciudadanos "en lugar de asumir sus errores, corregir o modificar su labor de Gobierno". Por eso, han criticado que el PSOE asume que la ciudad minera "es su feudo" "y que puede hacer y deshacer como deseen". "Con Ciudadanos pueden contar para construir y no destruir, pueden contar para hacer las cosas bien conforme a la norma y no al antojo de cada cual", concluyó.