Fizzy Soup, en el cartel del Sonorama Ribera 2018

Fizzy Soup ya forma parte parte del cartel del Sonorama Ribera 2018, uno de los festivales de música independiente más importantes de España que celebrará su nueva edición entre los días 9 y 12 de agosto y donde tendrán la oportunidad de presentar las canciones de su reciente disco 'Not so far' (2017).

La banda conquense que lideran Javier Corroto y Sonia García ya actuó en este festival en 2016, en aquel caso como premio al mejor videoclip nacional del año, 'The big black wolf.

En Sonorama 2018 están anunciados, entre otros, Liam Gallagher, Xoel López, Soleá Morente, Enrique Bunbury, Rozalen o Mikel Erentxun.