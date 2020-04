Mulet (Compromís): “El Gobierno no dice la verdad cuando asegura que nadie ha pedido el indulto para los imputados por recuperar Fraguas”

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado hoy que el Gobierno “falta a la verdad” cuando asegura que no le consta que nadie pidiera el indulto ante el Ministerio de Justicia para los jóvenes de Fraguas afectados por una causa que instruye el Juzgado número 4 de Guadalajara.

“Yo personalmente envié la petición perfectamente motivada ante el Ministerio de Justicia reclamando el indulto en el caso de los condenados en Fraguas (Castilla la Mancha) tras haber reconstruido y devuelto del olvido a este antiguo municipio castellano, por lo que algo ocurre en el Ministerio de Juan Carlos Campo”.



El senador territorial valenciano preguntó el pasado febrero al actual Gobierno si pensaba indultar a las personas que repoblaron Fraguas, indicado que condenarlos por delitos de usurpación, contra la ordenación del territorio y tener que hacer frente a responsabilidades civiles cuantiosas era “tremendamente injusto para los afectados, cuando observamos a diario que, mientras delincuentes peligrosos son premiados con unas sentencias extremadamente suaves que escandalizan a la opinión pública". Sostiene Mulet que la corrupción urbanística "ha quedado impune y sin responsables y como, en otros casos, las sentencias son ejemplarizantes con el objetivo que sean disuasorias de actuaciones similares. Es necesario recordar que el PP aprovechaba para indultar a personas de muy dudosa idoneidad".



Los senadores de Compromís rubricaron en julio de 2018 la petición de indulto ante el ministerio y solicitaron esta medida de gracia “en la que existe una clara posición de miles de personas y un elevado consenso, como se ha podido ver a partir de las miles de firmas recogidas y apoyos recibidos de los antiguos vecinos”.

El Gobierno aseguró desconocer las peticiones de plataformas como change.org y otras que se han volcado con los repobladores de Fraguas “a pesar de que se trata de casos muy mediáticos y escandalosos y no serían necesarias peticiones de terceros”, ha valorado el portavoz de Compromís en la Cámara Alta.

“El Gobierno no ha dado ni una sola explicación a Compromís de las medidas que se están adoptando para frenar la despoblación en el medio rural de zonas como las afectadas y ahora manifiestan desconocer incluso la petición que realizamos. El Ministerio parece más un misterio”, ha agregado Mulet.



El senador ha recordado que “estas personas pusieron su grano de arena en contribuir a la lucha contra la despoblación rural, en un pueblo abandonado, donde no molestaban a nadie, apostando por energías renovables, homenajeando a los antiguos vecinos que fueron forzados a abandonarlo y rehabilitando un pueblo que fue destruido. No creemos en las figuras como el indulto pues en ocasiones son otorgadas a personas con un currículo muy discutible, pero si existen, deben ser para gente como la de Fraguas. Esperábamos mucho más del actual Gobierno ante casos tan singulares como el de Fraguas, y así debería tratarse, pero parece que prefieren indultos a miembros de la policía, falsificadores y acusados por atentados o robos, cosas con una menor carga ideológica”, ha concluido.