Los comentarios machistas hacia Irene Montero son "un retroceso", según la presidenta de la Fundación Triángulo

“Se van a encontrar con las risas y el posicionamiento de la sociedad al lado del feminismo”. Así se manifestaba la presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla-La Mancha, Maribel Blanco, respecto a los últimos comentarios machistas en los círculos del Partido Popular.

A los realizados por el concejal por Cuenca Jesús López, se suman los de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. “Vicepresidencia social florero para una mujer florero”, afirmaba Álvarez respecto a la diputada de Podemos, Irene Montero.

Jesús López ataca con un mensaje machista a Irene Montero. Twitter

Preguntada por los periodistas, Blanco ha calificado estas declaraciones como “un retroceso” que desprestigian “a la persona que lo dice”. “El feminismo va a seguir pese a quien pese y pongan las trabas que pongan”, añadía Blanco.

La presidenta manchega de Triángulo, ha recordado que este tipo de calificaciones también vienen desde Vox que, por ejemplo, ha equiparado la muerte de una mujer por violencia machista con la muerte de su agresor, quien se suicidaba tras el asesinato.

Ante estos comentarios, Blanco ha asegurado que “la sociedad hace piña contra la violencia de género, contra el maltrato y a favor de la igualdad”. Una reacción que la presidenta ha calificado de “imparable”. “Quiera Vox o no lo quiera, lo quiera Ciudadanos o no lo quiera, lo quiera el PP o no lo quiera, lo quiera el trifarchito o no lo quiera. La igualdad y la lucha feminista sigue, lo estamos viendo cada día.”