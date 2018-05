GALERÍA | Unas 200 personas se unen a los 'okupas' de Fraguas para pedir el fin del conflicto judicial

Unas 200 personas se han unido a los 'okupas' del poblado de Fraguas en su marcha reivindicativa para pedir a la Junta de Comunidades que retire la denuncia impuesta contra el colectivo por un posible delito contra el medio ambiente. La protesta ha recorrido el camino entre los juzgados de Guadalajara capital y la dirección provincial de Agricultura. Activistas vinculados al movimiento 'Ritmos de Resistencia' han asistido a la reivindicación, procedentes de países como Francia, Portugal, Polonia, Rumanía, Alemania, Reino Unido, Finlandia, de México o Israel, y que se definen como una red de grupos de samba que acompañan causas de corte sociopolítico o ecológicas.

La protesta ha recibido también apoyo de colectivos como la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara y también de representantes de Ahora Guadalajara, formación que ha reivindicado que "Fraguas no se toca" y que se trata de un colectivo que quiere recuperar un espacio abandonado "haciendo énfasis" en las cuestiones ambientales y en sistemas tradicionales que tienen "poco impacto". "Han arreglado infraestructuras de un espacio absolutamente abandonado, no entendemos que se les persiga hasta penalmente. Hay mucho discurso público de la lucha contra la despoblación pero es que con no poner trabas a quien decide irse a las zonas rurales y que no hace daño a nadie es más útil que líneas de subvención", afirman desde la organización.

El colectivo decidió protestar principalmente para reclamar soluciones para la situación en la aldea, que habitan desde 2013 y se encuentra situada en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. No sólo piden que se retire la denuncia de la Junta de Comunidades, sino que también piden dialogo para poder empadronarse y que se les ofrezcan soluciones para pedir con el proyecto de repoblación rural. El conflicto judicial en cuestión está estancado en los tribunales hace ya un año y no saben cuándo deberán ir a declarar ante el juzgado. "Los partidos políticos se comportan de manera demagógica defendiendo el futuro del medio rural, cuando en realidad, no les interesa encontrar salidas para Fraguas y sentimos que se han reído de nosotros", han asegurado a eldiarioclm.es desde el colectivo.

