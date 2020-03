García-Page asegura que Castilla-La Mancha cuenta con un millón de mascarillas, "diez veces más" de lo que ha entregado el Estado

Cerca de una hora ha comparecido Emiliano García-Page tras la reunión telemática de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Los agradecimientos a toda la sociedad han sido efusivos: "Hemos sabido dar la talla", recalcó al terminar con las preguntas de los periodistas. Pero entre las prioridades, el presidente de la Junta de Comunidades, ha querido tranquilizar a la población. Especialmente, en relación a los equipos de protección de los sanitarios y el equipamiento de los hospitales de la región.

De este modo, ha afirmado que la región cuenta con un millón de mascarillas, "diez veces más" de lo que ha entregado el Estado a Castilla-La Mancha. Y también ha recalcado que hay suficientes respiradores y que durante los próximos días se harán "miles" de test rápidos en los hospitales de la región. Además, negó que existan problemas de espacio en los centros sanitarios de la región, y que hay camas para los pacientes "críticos" disponibles. El criterio en cuanto a los tests, recordó, ha sido cambiante, por lo que ahora se inicia una "nueva etapa" haciendo test entre quienes tengan prioridad.

Igualmente, ha asegurado que ya se están habilitando residencias y espacios donde pueda alojarse el personal sanitario, en caso de no querer volver a sus casas para evitar un posible contagio. "Muchos tienen preocupación de volver a su casa y queremos facilitar esta posibilidad. No es fácil ni milagroso", advirtió. Dichos espacios se están habilitando y desinfectando ya con la ayuda de otras instituciones, como la Diputación de Toledo. "Es un servicio determinante para la supervivencia y el aguante de nuestro personal salitario".

En cuanto a las residencias de mayores, García-Page relató que se gestionarán traslados de residentes que no presenten síntomas, para "aislarlos" omo pedida de prevención. "Es algo que se va a plantear y programar a lo largo de la semana. No debe suponer ninguna preocupación, es gente que no tiene síntomas pero que queremos sacar del edificio, gracias a los recursos de la región", recalcó.

El Gobierno regional aprobará también una orden para que los medicamentos de las personas con enfermedades crónicas se prorroguen de manera automática para los próximos tres meses. "En el conjunto del espacio físico, tenemos previstas hasta tres fases de contingencias para el caso de que se vayan necesitando distintos espacios de hospital a hospital. No vamos a necesitar ampliar espacios, pero sí movilizar pacientes de unos centros a otros. Trabajamos en red", recalcó.

No hay un problema de espacio, aseveró, y de hecho insistió en que se han liberado camas para atender la crisis sanitaria. "Tenemos todavía plazas de UVI, UCI y de pacientes críticos en disposición", describió. "No es problema de espacio, es de recursos humanos y tecnológicos", señaló, ala vez que añadía que, incluso, existe la posibilidad de ofrecer espacios al Estado o al propio ejército. "Se trata de que los pacientes estén bien atendidos".