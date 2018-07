García-Page advierte que la abstención de Unidos Podemos al techo de gasto puede "echar por tierra" el Plan de Garantías

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tachado de "frustrante" la abstención que Unidos Podemos -junto a ERC y PDeCAT- ha anunciado que llevar a cabo en el Congreso de los Diputados sobre l os objetivos de déficit público planteados por el Gobierno de España y advierte que este rechazo puede incluso "echar por tierra el Plan de Garantías de Rentas que llevamos trabajando desde hace tiempo".

García-Page ha reiterado que la senda de estabilidad presupuestaria que conforma el techo de gasto y que se debate este viernes en el Congreso de los Diputados puede posibilitar que "nos aflojemos uno o dos agujeros del cinturón impuestos absurdamente desde las instancias europeas".

Así, ha lamentado que estas formaciones "no faciliten el oxígeno que necesita la sociedad española, la gente más necesitada o los empresarios que necesitan dinero para crear empleo y crear riqueza".

"Que eso lo puedan hacer formaciones como Podemos es simple y llanamente para hacérselo mirar", ha agregado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha agregado que "a cualquier persona en su sano juicio no le puedo caber en la cabeza", criticando la abstención del grupo parlamentario de Unidos Podemos y afirmando que incluso que "formaciones políticas como Podemos están pensando si son galgos o podencos".

🎥 @garciapage sobre la votación de los objetivos del déficit: Hoy este país puede cometer un gran atropello para su propia autoestima colectiva. A nadie le cabe en la cabeza que cuando podemos tener más, digamos que no. pic.twitter.com/7JAJX1QW2J — Castilla-La Mancha (@gobjccm) 27 de julio de 2018

La decisión que se toma este viernes sobre la senda de la estabilidad presupuestaria que conforma el techo de gasto -que no es específicamente votado- deberían servir de base al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, una decisión sobre la que García-Page ha asegurado que estará "particularmente atento".

" Me resultaría absolutamente frustrante para todos los españoles -que no se aprobara-, me refiero a alguien que no se dedique o tenga el mal concepto de lo que significa la política, que es estar siempre fastidiando al que está gobernando. Hoy, este país puede cometer el gran atropello para su propia autoestima colectiva", ha apostillado el presidente de Castilla-La Mancha, donde precisamente gobierna junto a la formación morada.