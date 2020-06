García-Page: “A todos los alcaldes que me piden nunca les voy a decir que hacen victimismo barato”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado hoy su visita a Cuenca y el anuncio de una serie de proyectos de la ciudad, para remarcar que “a todos los alcaldes que me piden nunca les voy a decir que hacen victimismo barato”. ¿Por qué ha mencionado especialmente esta expresión? Justo ayer, la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Milagros Tolón (PSOE), afirmaba que los alcaldes y alcaldesas españolas están “muy cansados” del “victimismo” de las autonomías.

Y es que la alcaldesa había mostrado su enfado por otras declaraciones iniciales de de García-Page donde señalaba que “quien ha tenido el golpe sanitario son las comunidades autónomas” y que los ayuntamientos, en general, "van a salir todos estupendos, por la puerta grande”.

Como Milagros Tolón ayer se refirió a esas palabras elogiando el papel y el esfuerzo de los ayuntamientos durante la crisis sanitaria y mencionando el "victimismo" de las comunidad autónomas, el presidente de Castilla-La Mancha también ha vuelto hoy a la polémica.

Dirigiéndose al alcalde de Cuenca, Darío Dolz (también del PSOE), le ha dicho que a todos los alcaldes que le piden “yo no les voy a decir que hacen victimismo barato”. “Al contrario, me pongo en vuestra piel. Yo he sido alcalde de Toledo y me encontré 21 millones de euros de ruina sin pagar en los cajones, y cuando me fui ya había dinero para gastar…”.

De hecho, ha dicho comprometerse con la FEMP -“a mí no me han puesto en ningún cargo a dedo”- a que “se os deje gastar el dinero”. Se ha referido con ello al superávit de los ayuntamientos y que en el caso de Toledo, ha dicho, alcanza los 30 millones de euros, que “daría para no cobrar tasas de bares y terrazas, o para pagar mascarillas hasta el año 2035”. “Que no es que yo dé ideas, es que es justo que los ayuntamientos puedan gastar”, ha subrayado.