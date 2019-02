García-Page, ante el "descaro" del PP al afirmar que el trasvase está "asegurado": "Es insultante"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido a los dirigentes del Partido Popular de la región a rebatir las palabras enunciadas por el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, quien ha defendido de manera "incomprensible" el trasvase Tajo-Segura. Así lo explicó el socialista durante la presentación del Plan de Infraestructuras que se plantea para la próxima legislatura, donde Page insistió en que le gustaría ver "una contestación, un desmentido y una rectificación" por parte de los 'populares' castellano-manchegos a su 'número dos'.

Según ha dicho, García-Egea "no sólo convalida el memorándum de la vergüenza que sirve como excusa para quitar el agua a Castilla-La Mancha". "Además, ha dicho con descaro que su camino --el del PP-- es llevarse todo el agua que se pueda almacenar". Egea recalcó que el futuro del trasvase Tajo-Segura está "asegurado, sobre todo por la demanda hídrica" de la zona del Levante.

"Los agricultores necesitan certidumbre y no pensar en si llueve o no. Y el PP reguló la explotación del trasvase por ley para que la decisión de trasvasar no depende ni de Pedro Sánchez, ni del Albert Rivera ni de Pablo Iglesias. Las reglas claras las impuso el PP por ley y otros las quieren derogar", recalcó el 'popular'. El presidente de Castilla-La Mancha rechazó el "increíble descaro" y por eso ha exigido al PP que pida explicaciones.

"Me parece insultante. Creo que es bastante exigible a cualquier dirigente político que quiera representar esta política que tenga un pronunciamiento rotundo con el tema del agua", ha insistido.

El PP critica la "pancarta"

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, no ha querido rebatir las palabras del secretario general de la formación. Sin embargo, sí ha acusado a García-Page de tener como "única acción" para la defensa de los recursos hídricos la "pancarta". Además, ha aprovechado de pedir una reunión al presidente de la Junta para conseguir una postura en común para los presupuestos regionales de 2019.

Serrano ha dicho a García-Page que lleva "30 años en responsabilidades políticas y podría haber hecho mucho" para defender el agua. "En ese cinismo sin límites sólo hemos visto pancartas y guerras del agua en elecciones, pero medidas que preserven el agua, ninguna. Que de una vez por todas haga algo a favor del agua", ha insistido.

En esta línea, ha recordado que "lo primero es que el PP fue ofrecerle un pacto en Fuensalida para tener una unidad en la defensa del agua, unidad política, con regantes, pueblos y municipios para blindar este tema fuera de la arena política y del debate turbio".