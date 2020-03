VÍDEO | García-Page: "Yo soy feminista por mi ansia vital de justicia"

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha grabado un vídeo con motivo de la celebración el próximo 8M del Día Internacional de la Mujer. En el mismo, se declara feminista por su "ansia vital de justicia":

Este es el texto íntegro de su declaración:

"Yo soy feminista por mi ansia vital de justicia. De justicia primero con nuestra condición humana: no tiene sentido ninguno premiar y alabar la Declaración de Derechos Humanos y considerar que los seres humanos somos desiguales.

En segundo lugar, de justicia por mi propia ideología. Yo estoy en la vida pública por la igualdad y además creo que los que no creen en la igualdad en su conjunto, de razas, territorial, social, económica, no pueden apuntarse, ni siquiera por la moda, a de la igualdad entre mujeres y hombres".

Y en tercer lugar, por justicia con mis hijos. No cabe un mundo donde se desprecie la mitad de la inteligencia del planeta, no es sostenible un planeta en el que la mitad no cuente. Es más, España está donde está porque fundamentalmente lo más importante que hemos hecho entre todos desde la Constitución ha sido consagrar la igualdad y particularmente hacer que la mujer se incorpore a la vida laboral y cultura, que empuje. Y eso es lo que hay que hacer: seguir empujando".