El Gobierno no sabe si volverá a redactar la Ley de Mecenazgo tras tumbarla PP y Podemos

La Junta de Castilla-La Mancha no sabe qué pasos tomará tras rechazarse el dictamen de la Ley de Mecenazgo Cultural con los votos en contra del Partido Popular y la ausencia de los dos diputados de Podemos. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado que ahora la consejería deberá plantear una propuesta sobre qué hacer con el texto, después de que las Cortes regionales lo devuelvan, y posteriormente el Consejo de Gobierno decidirá qué hacer con el mismo. "Todavía no se ha hecho".

Felpeto, como era de esperar, ha lamentado el resultado del proceso: "en todo el trámite previo, el proyecto de Ley tuvo el reconocimiento y la valoración de todos los grupos políticos", aseguró el consejero, que recalcó que habló personalmente con el portavoz del Partido Popular, Francisco Cañizares. En el caso de Podemos, aclaró, fue el equipo de la Viceconsejería de Cultura el que "tuvo los contactos" con el grupo parlamentario.

A estos contactos, quiso sumar el "reconocimiento de la sociedad en general" de la necesidad de la Ley. "Ambos grupos políticos, como es natural, manifestaron su intención de presentar enmiendas", relató Felpeto, quien destacó igualmente que "todas las enmiendas" se aceptaban menos una para la que cabía la posibilidad de consensuar una transaccional. "Había voluntad no sólo de consenso sino de aceptación, de mejorar la ley a través de las enmiendas", afirmó, tanto en el caso de las propuestas del PP como de Podemos.

"La Ley de Mecenazgo es una ley que es una demanda de la sociedad a todos los niveles, busca mejorar evidentemente el sector desde la colaboración de las entidades públicas y privadas. También busca crear una atmósfera de confianza, transparencia y rigor en todo lo que concierne al mecenazgo. Creo que nadie podrá decir otra cosa", remató Felpeto. Por eso, afirma que "lo que ocurrió ayer no debería haber ocurrido. Manifestamos el disgusto de los responsables de la Consejería y del Gobierno regional".

La Ley de Mecenazgo entraba dentro del Plan Estratégico de Cultura, en el que colaboraron "todas las instituciones y colectivos del mundo de la cultura", por lo que "no entienden" lo que ocurrió y critican la falta de consecuencia del PP. "Ellos mismos aprobaron las enmiendas. ¿Cómo es posible que aprobándolas todas, luego dijeran que no al dictamen? No es explicable?", lamentó Felpeto. Por parte de Podemos señaló que "no es explicable tampoco su ausencia".

Las decisiones que tomará el Ejecutivo regional a partir de ahora partirán "siempre de la base de que la Ley es buena, necesaria, que había recogido las aportaciones de todos los sectores", señaló el consejero, que defendió que lo que busca es "transparencia y rigor". "La Ley nos la pidieron de otras Comunidades y si es buena para los demás, no entiendo cómo tiene algo malo para los de casa", concluyó.