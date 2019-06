Eva María Masías, es la actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, y además concejala de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares. En dos años, será la nueva alcaldesa, gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos en esta ciudad. Por el momento, asume esta primera etapa de la legislatura, con Pilar Zamora (PSOE) al frente durante los dos primeros años, con mucha responsabilidad y con ganas de situar a Ciudad Real como referente a nivel nacional.

¿Cómo se encuentra en estos primeros días de Gobierno en Ciudad Real?

Están siendo muy ilusionantes aunque también están cargados de trabajo, tomando posesión en las concejalías y tomando el pulso a los trabajadores para que nos cuenten el devenir de cada una de ellas, que obviamente desconocemos porque acabamos de llegar. Pero con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha ilusión y con la responsabilidad que va en el cargo.

¿Qué destacaría de este nuevo Gobierno que se ha formado?

Es un Gobierno que se ha consensuado para que sea de dos partidos pero que deben trabajar en una única dirección y sentido, un Gobierno que debe ser fuerte y estable en su pacto y en las medidas que se han firmado.

Entiendo que es el mejor Gobierno que podíamos tener en el espacio político que se ha creado. Se ha hecho un pacto con el partido mayoritario y con el segundo partido que más ha subido y por tanto en democracia no puede ser de otra forma y así se ha hecho.

En la primera etapa va a ocupar la Concejalía de Promocion Turística, Festejos y Tradiciones Populares ¿Cuál es su principal objetivo en este área?

Que Ciudad Real sea un referente a nivel nacional en turismo y en empleo. Esta Concejalía, en la que tengo el orgullo de trabajar, no lleva más que la carga de promocionar Ciudad Real y de convertir el turismo en una de las primeras industrias que genere riqueza y sobre todo empleo. Y también promocionar nuestros festejos, tradiciones populares y el patrimonio.

Ciudad Real es una de las ciudades en las que habrá alternancia en la Alcaldía. ¿Cómo fueron las negociaciones a nivel local?

Fueron muchas horas, creo que 11 o 13 horas de negociaciones, pero fueron cordiales en las que cada partido pusimos encima de la mesa los beneficios de ambos programas. No hubo puntos con muchas diferencias pero en los que había más se pusieron encima de la mesa y tratamos de conciliarlos. Fueron unas negociaciones cordiales y en un ambiente de personas que están llamadas a entenderse durante cuatro años.

Gobierno de Ciudad Real FOTO: Ciudadanos

¿Qué aspectos tenía muy claros Ciudadanos que se tenían que cumplir para llegar a este acuerdo con el PSOE en Ciudad Real?



No hubo ninguna línea roja en la que hubiera discrepancia solo concreciones y diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nosotros sabíamos que queríamos bajar el IBI, queríamos bajar la carga impositiva de la ciudad, ahí quizá estuvimos más en la negociacion, y cosas así.

La bajada de impuestos, la generación de empleo, cómo íbamos a tratar la situación de los polígonos, la limpieza, la seguridad, o los autobuses fueron otros temas que pusimos encima de la mesa.

¿Cómo es su relación con Pilar Zamora?

Es una relación cordial, nos conocemos, al igual que conozco a los diferentes portavoces y números uno, al único que no conocía era al de Vox. Desde un punto de vista político mi posición siempre va a ser la misma y me van a encontrar en el mismo sitio. No he venido a hacer ninguna guerra y mi relación es buena, sana y cordial con ella pero también con todos los miembros de la Corporación.

Francisco Cañizares ha asegurado que la ciudad no quería "un gobierno de alcaldesas", ¿cuál es su valoración sobre esta afirmación y cómo es su relación con el PP de Ciudad Real?

No es un tema de alcaldesas, Ciudad Real tiene una alcaldesa, y la va a tener durante dos años, y cuando acabe su mandato tendrá otra alcaldesa. No es un problema de alcaldesas. Lo quiero dejar claro porque ahí es donde confundimos.

Mi relación es cordial con el PP como compañeros de Corporación, estamos llamados a entendernos porque todos hemos llegado para trabajar por la ciudad.

Eva María Masías FOTO: Ciudadanos Ciudad Real

En clave nacional, ¿Cree que las últimas dimisiones que se están produciendo en su partido pueden dañar la imagen de Ciudadanos?

Son escenarios políticos novedosos. Las críticas o apoyos son normales y habituales y entiendo que cuando el tiempo conceda la posibilidad de trabajar ciertas estrategias y ciertas fórmulas para el beneficio de la sociedad será el momento de hacer la crítica. Pero ahora entiendo que los apoyos o discrepancias son los normales en los espacios políticos que se abren.

¿Cuál es la posición de Ciudadanos en Ciudad Real sobre permitir o no la investidura de Pedro Sánchez?



Estamos en política municipal y entendemos que a nivel nacional tengan sus motivos y estrategias y desde Ciudad Real respetaremos siempre aquello que el partido considere oportuno para el beneficio de la nación. A lo que nos vamos a dedicar es a nuestra política municipal y aquí hemos llegado a un pacto y a un acuerdo que vamos a respetar y vamos a tener lealtad porque los pactos se hacen para ser cumplidos.

En dos años si todo sigue su curso será la alcaldesa de Ciudad Real. ¿Qué supone para usted?

Quedan dos años, y el orgullo y la ilusión la represento ya como concejal. El futuro está lejano, todavía quedan muchos meses para trabajar mucho y muy duro por promocionar esta ciudad, para crear empleo y para crear ese entorno favorecedor que nos haga ser referentes a nivel nacional. Ahora mismo estoy centrada en mi Concejalía.