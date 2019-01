La Junta propone a las diputaciones que paguen la subida del SMI de forma proporcional a su aportación al Plan de Empleo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto a las diputaciones provinciales asumir el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la misma proporción que sus aportaciones a los planes de empleo. Así lo ha indicado en el pleno de las Cortes regionales la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Ha señalado que el Ejecutivo ha decidido dar un paso adelante para que los municipios y las entidades sin ánimo de lucro no tengan que soportar, íntegramente, el coste de la subida del salario mínimo a los beneficiarios del Plan de Empleo y puedan hacer frente a la subida del 22,3% del SMI, con una aportación análoga a su participación proporcional en el Plan de 2018.

Según ha explicado Patricia Franco, su propuesta pasaría por que el Gobierno regional asuma el 57% por ciento de la subida y el 43% lo hagan las diputaciones, y que en términos totales supone 6,6 millones de euros más de coste en el marco del Plan de Empleo. De hecho, la Junta ya ha enviado el borrador de una adenda a las diputaciones provinciales para que trasladen al Ejecutivo si quieren adherirse a esta propuesta, ha avanzado la titular de Empleo.

Analizada esta situación y realizado el estudio de costes correspondiente, de los más de 6,6 millones de euros a los que ascendería el total de esta ayuda complementaria, 3,7 millones de euros los aportará el Gobierno regional y 2,9 millones de euros deberían ser sufragados por las diputaciones, a excepción de la de Cuenca que a pesar de volver a ser llamada, renuncia a participar. Con ello, la inversión final en ayudas de esta línea del Plan de Empleo 2018 es de más de 60,7 millones de euros.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha asumido la subida del SMI en los planes de empleo, lo hizo en 2017, cuando se produjo una subida del 8%, y también en 2018, cuando la subida fue del 4%”, ha subrayado la titular regional de Economía, que ha recordado que en el año 2017, solamente asumieron la subida del SMI las diputaciones socialistas de Albacete, Ciudad Real, Toledo y el propio Gobierno autonómico.

La Diputación de Guadalajara pide a Page que se disculpe

Esta propuesta ya ha provocado la reacción de la Diputación de Guadalajara, gobernada por el PP. El diputado de Promoción Social de esta institución, Juan Pedro Sánchez, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que pida disculpas "de manera inmediata" tanto por esta propuesta como por la carta enviada a los ayuntamientos.

Ha afirmado que "en política no todo vale" y ha considerado, después de que Franco haya manifestado en el pleno de las Cortes regionales de este jueves que solamente asumieron la subida del SMI las diputaciones socialistas de Albacete, Ciudad Real, Toledo y el propio Gobierno autonómico, que "mentir de esta forma utilizando el empleo para ello demuestra una falta de altura política que no nos merecemos". Y ha añadido que en 2017, pese al compromiso de Page de asumir la subida del 8%, "finalmente eso no se cumplió".

Por último, el diputado provincial ha sostenido que la Diputación de Guadalajara es la administración que "más está haciendo por los municipios y por la provincia", cubriendo con recursos propios "las carencias y la falta de inversión del Gobierno regional".