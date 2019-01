El Gobierno regional tacha de “egoísta” al movimiento contra el Puy du Fou

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a arremeter contra el movimiento ‘Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou' creado contra el proyecto de este parque temático en Toledo. Con motivo de la última movilización del colectivo y preguntado al respecto, el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha afirmado que se trata de “las mismas 30 personas de siempre”, diciendo “cosas que no son ciertas”. Según ha destacado, “hacen copia y pega de las alegaciones y están anclados en el no por el no”.

“Yo no sé si para esto están las instituciones”, ha añadido en relación al recurso judicial de este movimiento contra el PSI del Puy du Fou, y aunque ha recalcado su respeto a las actuaciones que quieran realizar, ha considerado que esta decisión es una “falta de respeto” a quienes llevar años en el paro, o a quienes han estudiado carreras artísticas y que “pueden ver su futuro como actor, actriz y otros trabajos, incluso al lado de casa”.

En esta misma línea, ha dicho que le resulta “durísimo” que la gente que forma parte ‘Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou’ esté utilizando esta plataforma para “buscar un altavoz”. Y en alusión al nombre de la plataforma ha dicho que es él quien quiere “saber la verdad sobre la plataforma”, porque “presentarse con una marca Hacendado cuando podrían decir que lo que quieren son los votos para Equo y el Partido Comunista”. Pero ha dicho que la “gente no es tonta” y que la prueba es que esta protesta “solo fueron las mismas 30 personas y no han convencido a nadie más”.

Nacho Hernando ha augurado que va a llegar un punto en que “les salga el tiro por la culta” ya que “puede haber gente con predisposición a votarles y no lo hagan porque están atentando contra sus posibilidades de afrontar un proyecto vital”. “Espero que poco a poco vayamos conociendo la verdad sobre esta plataforma. De lo que yo conozco, me asusta, me parece de un nivel de egoísmo absoluto. Son partidos políticos que buscan el voto de la gente, bajo siglas que no son las suyas”.

"Nadie conocía esa finca antes de que se pusiera en marcha"

Por último, el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha insistido en que en la parcela del Zurraquín donde se instalara el Puy du Fou no hay especies protegidas “que hayamos perdido en otras partes del mundo”, y que “nadie conocía esa finca antes de que se pusiera en marcha”. “Dejemos de hacernos y empecemos a trabajar un poquito todos por aquellas personas que peor lo están pasando y que necesitan una oportunidad que les están torpedeando”.

En otro sentido se ha pronunciado Javier Mateo, portavoz de Ganemos Toledo y concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Toledo, quien ha situado las protestas de 'Queremos saber la verdad sobre Puy de Fou' dentro de una "normalidad democrática" y que "no supuso" una crítica a la empresa ni a sus representantes, sino contra el Gobierno regional. Mateo explicó que la administración se ha basado en una fórmula legal "para saltarse las normativas municipales" para poner en marcha un impacto "evidente" en la vida de los toledanos. "Creo que es este el origen de las protestas, contra un Gobierno que abre las puertas a través del Proyecto de Singular Interés que, de forma resumida, lo que pretende es tener una puerta de atrás para colar todo tipo de normativas".

En cuanto al parque temático, Mateo ha señalado que el modelo "no nos gusta ni compartimos", y ha recalcado que no han tenido "la cabeza gacha", ya que han presentado alegaciones en dos ocasiones contra la forma de tramitación. "Las alegaciones se presentaron contra el Gobierno regional que lo apadrina, no entendemos los ojos cerrados de la alcaldesa ni tampoco del presidente García-Page sólo por la creación de puestos de trabajo", aseguró el concejal.