El Gobierno regional pide a Paco Núñez “moderación” y “dejar a un lado los insultos”

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha hecho un llamamiento "prudente y responsable" a la oposición para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía y en particular ha pedido al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, que deje a un lado los insultos y acepte de una vez la mano que le tiende el Gobierno regional para "ser útil en la solución de los problemas".

Núñez preguntó ayer a Emiliano García-Page si le interesaba más el Mar Menor que las víctimas de ETA, criticando la decisión del PSOE de no apoyar el inicio de una investigación en el Parlamento Europeo sobre crímenes de ETA sin resolver.

La portavoz del Ejecutivo autonómico he hecho una llamada de atención “prudente y responsable pero también contundente” al líder de la oposición, al popular Paco Núñez porque "no puede seguir insultando al Gobierno de Castilla-La Mancha, y sobre todo no puede seguir insultando de esa manera al presidente de Castilla-La Mancha, rozando prácticamente la injuria".

En este sentido, le ha recomendado poner por delante el interés general, dejar a un lado el insulto y volver a posiciones más moderadas, como las que declaró al inicio de la legislatura cuando habló de la voluntad de alcanzar acuerdos.

Posiciones comunes

Sin ir más lejos, le ha pedido que se alinee con los intereses de Castilla-La Mancha en la próxima Mesa Regional del Agua que tendrá lugar el día 31 de enero para intentar acordar posiciones comunes y defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha en Madrid.

"Desde el Gobierno queremos hacerlo desde el acuerdo con los agentes sociales y con los partidos políticos, particularmente con el PP, que es el principal partido de la oposición, pero lo que no facilita las cosas es que mientras que el Gobierno quiere alcanzar pactos y acuerdos, el líder de la oposición insulte al presidente Castilla-La Mancha", ha dicho.

La portavoz le ha animado a que vuelva a la moderación y a cumplir los deseos con la ciudadanía castellano-manchega que son "que nos pongamos de acuerdo en aquello que nos interesa, aquello que entendemos que nos pertenece. Así que pongamos por delante el interés general y dejemos a un lado el insulto que en política hace mucho daño especialmente a quien lo profiere".