Guadalajara, Toledo y Cuenca piden el fin de la caza este domingo

Tres ciudades de Castilla-La Mancha se sumarán este domingo, 3 de febrero, a las manifestaciones convocadas por la Plataforma No a la Caza (NAC) a las que se suma el Partido Animalista, PACMA, y que se celebrarán desde las doce del mediodía en 35 puntos del país.

En la región se suman Toledo, Guadalajara y Cuenca a estas movilizaciones que la plataforma viene celebrando cada mes de febrero para reclamar el fin de la caza y así lo harán constar en el manifiesto que se leerá en cada ciudad. La protesta coincide con “el fin de temporada que marca el principio del tormento anual de los galgos”.

“La práctica cinegética no es una tradición, no es parte de nuestra cultura, no es un deporte, no es un modo de disfrutar la naturaleza ni supone la defensa del mundo rural”, defienden. Para los convocantes, “la caza, hoy, es el ejercicio legal de la psicopatía, matar por matar, y un negocio que según sus propios números factura al año más de 3.635 millones de euros a costa del sufrimiento animal”.

También ofrecen otras cifras derivadas de la estadística del Gobierno central: solo en 2015 se produjo “el asesinato legal de 20.922.143 individuos de las más diversas especies, desde córvidos hasta ciervos pasando por zorros, por lobos o por muflones” a lo que se suman las prácticas furtivas, los perros abandonados, hurones o las aves de cetrería.

“Exigimos a quienes desde cualquier ámbito dispongan o puedan disponer del poder para ello un claro posicionamiento y la adopción de las medidas necesarias para que el exterminio sistemático de la vida se convierta en un lúgubre recuerdo del pasado”.

Cartel anunciador de las movilizaciones Fuente:Plataforma NAC

En Toledo, Montse Y. Ramírez coordina la que supone ya la cuarta movilización en la ciudad en la que cree que habrá "una buena asistencia porque tendremos mejor tiempo que el año pasado" para pedir "el fin de la caza, de todo tipo de actividad cinegética que lleve a matar a los animales y además lucrándose a costa de su muerte". Se muestra "decepcionada" con la Ley de Caza aprobada el pasado marzo en Castilla-La Mancha por PSOE y Podemos que, por cierto, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nos habían prometido una reforma diferente pero a la hora de la verdad lo que se ha hecho es abrir más el tarro de miel para que todo el mundo pueda meter la mano", dice Ramírez. Y por eso cree que "la única manera de defender a los animales es la lucha en la calle, siempre pacífica, pero demostrando que la sociedad avanza en cuanto a la sensibilidad hacia los derechos de los animales".

En Toledo la manifestación saldrá del Paseo Merchán a las 12 horas y a esa misma hora en Guadalajara los manifestantes se concentrarán en el Palacio del Infantado y en Cuenca en la estación de RENFE.