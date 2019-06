Guadalajara evoca a las brujas en el Maratón de los Cuentos

Guadalajara acoge este fin de semana la 28º edición del Maratón de los Cuentos, una de las citas culturales icónicas de la capital alcarreña. El evento que organiza el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara –que integra más de medio centenar de actividades- atrae cada año a 1.500 narradores con el fin de leer cuentos de forma ininterrumpida durante 46 horas. Y todo ello en un escenario único: el Palacio del Infantado, donde se instala el escenario principal, diseñado de nuevo por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arte.

Son casi tres décadas de una tradición consolidada que arrancó a comienzos de los 90 y que continúa generando la ilusión e implicación de los guadalajareños en torno al que se ha convertido en el símbolo identitario de la ciudad: la narración oral y la experiencia vibrante de contar cuentos en un ejercicio colectivo sin parangón en Guadalajara.

El Maratón de Cuentos de Guadalajara evoca este año a las brujas, personajes emblemáticos de la tradición oral, en muchas ocasiones malentendido a lo largo de la historia por su carácter rebelde. Así, este clásico de la literatura protagonizará las sesiones de cuentos, las conferencias, los monocuentos y hasta las tapas gastronómicas que se desarrollarán desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de junio en diversos espacios de la ciudad arriacense.

“Es un homenaje a esas mujeres poderosas y valientes que han sido tratadas tradicionalmente como locas y malas por su rebeldía al romper estereotipos sociales, pero que, en realidad sobresalían por su sabiduría y la transmitían de generación en generación”, asegura Concha Carlavilla, presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara (SLIJ), entidad organizadora del Maratón de los Cuentos.

Entre las novedades que ofrece esta nueva edición del maratón sobresale el estreno de las visitas guiadas al Palacio de Dávalos, sede de la Biblioteca Pública de Guadalajara que permitirán al público conocer a fondo la historia del maratón, a través del material que el Seminario ha ido recopilando estos años como los libros gigantes, los carteles, las ilustraciones y los pines.

Además, se celebrarán, por primera vez, las Noches del Maratón en el Zaguán del Infantado. Esta actividad narrativa comienza en la noche del viernes con la Noche del Decamerón. Se trata de una sesión en la que un grupo de 10 narradores profesionales, entre los que se encuentran Pep Bruno o Aurora Maroto recrean el ambiente y la obra decameroniana relatando historias que versarán sobre los diez empleados por los 10 narradores de Florencia imaginados por Bocaccio. Durante la noche del sábado por la noche se rendirá homenaje al Premio Nacional de Literatura e impulsor del maratón, Xavier P. Docampo, fallecido en 2018. Esa misma madrugada del sábado será el turno para los Guardianes del Alba, un grupo de contadores adolescentes de varios centros escolares de la ciudad.

Otra de las novedades previstas es el Maratón Viajero, una actividad inclusiva de cuentos que organiza ACCEM para visibilizar las diferentes nacionalidades que conviven en el barrio de Los Manantiales. Asimismo, la gastronomía contará también con su porción de protagonismo en este variopinto cuentacuentos. Nueve establecimientos integrados en la Federación de Comercio de Ceoe-Cepyme servirán ‘pintxos’ de cuento. También lo harán en el recién abierto Mercado de Abastos, que además ha programado una sesión de cuentos en inglés con Estivi Mínguez para el viernes a las 19:30 y otra para público familiar con Gracia Iglesias, a las 13:00 horas. En el concurso de ‘pintxos’, cada participante deberá crear al menos seis tapas, frías o calientes, ambientadas en la temática de las brujas.

Actividad del Maratón de los Cuentos en el Palacio del Infantado. FOTO: SLIJ

Junto a estas nuevas ideas, el cuentacuentos acogerá también conferencias, exposiciones de libros embrujados, los tradicionales monocuentos en lugares emblemáticos de Guadalajara o los cuentos de la Palabra Viajera en varios escenarios. Asimismo el público podrá disfrutar de los maratones alternativos de radio, fotografía, ilustraciones y redes sociales; de los narradores inauditos, el Maratón Viajero, que se escenificará en 17 pueblos de la provincia o el 23º Festival de Narración Oral, que se iniciará el sábado, a partir de las 18 horas con la actuación de la narradora alcarreña Estrella Ortiz y su grupo ‘Rotundifolia y su circo de papel’.

El Maratón de los Cuentos fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2018 por la Junta de Castilla-La Mancha. Desde la organización estiman que cerca de 15.000 personas llegadas de diferentes regiones se acercarán hasta los emblemáticos Jardines del Palacio del Infantado para participar de un maratón en el que se leerán 800 cuentos entre el viernes y el domingo. “Es un proyecto ilusionante que los guadalajareños sienten como propio y que no morirá mientras la gente se vuelque como hasta ahora y van casi 30 años”, subraya Carlavilla.

Este interés ha llevado al público y los artistas a calificar como “sobresaliente” el Maratón. Así se desprende de la encuesta llevada a cabo el año pasado por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que consultó a más de 200 artistas y personas del público acerca de diferentes aspectos del Maratón de los Cuentos. Según revela la organización, a la pregunta de la encuesta que les requería directamente una valoración numérica en una escala de 1 (mínimo) y 10 (máximo), los encuestados han respondido con una nota media de 9,13.

“Un orgullo para Guadalajara”

Julián de la Fuente es uno de los contadores más veteranos del Maratón. Su historia simboliza el arraigo de esta actividad. En 1994, casi por casualidad, conoció a los narradores presentes en la Plaza Mayor, primer escenario donde se celebró esta cita. Al año siguiente, contactó con la organización para reservar su hora de narración. Le asignaron el turno nocturno, a las 6:30 de la mañana. Contaba entonces con 10 años: “Acudí a esa hora con mi madre y conté la fábula tradicional de el burro que cagaba pesetas. Era un momento en el que el público estaba dormido y se quedaron sorprendidos de ver a un niño tan pequeño contar con esa energía y de madrugada”, explica.

A partir de aquel momento tejió un vínculo entrañable con el cuentacuentos que mantiene hoy en día, 25 años después con la misma ilusión de la primera vez. “Durante aquella experiencia como contador me sentí acogido por la familia de los cuentos y desde entonces he crecido con el maratón, no he faltado a ninguna edición y conservo todos los pines del maratón”, asegura con cariño De la Fuente. Ni siquiera causó baja cuando la cita de los cuentos le coincidió a dos días de celebrarse los temidos exámenes de selectividad: “Tenía 18 años y lo comprensible habría sido apurar las horas de estudio, pero hice de guardián de cuentos aquel sábado”.

En la actualidad, Julián tiene 36 años y trabaja como profesor de Comunicación en la Universidad de Alcalá. Al rememorar cómo ha desarrollado su carrera como docente, reconoce convencido que “soy lo que soy gracias al maratón, que me ha enseñado estos años a contar, expresarme en público y a superar muchos retos”.

Un reconocimiento y entrega al maratón que ha transmitido a su hijo de dos años. En esta edición tomará parte en la Caperuza, un proyecto con el que se enseña a contar y a cantar cuentos a los más pequeños. También narrará en compañía de su familia la Casa de la bruja Tomasa, una versión que han adaptado del cuento original ‘La Casa de Tomasa’ para que su hijo pudiera también participar. Y colaborará en el Maratón Viajero y en la difusión del maratón en las redes sociales.

“El maratón es el orgullo de los guadalajareños y su éxito estriba en que es una fiesta popular y especial construida por la sociedad, compartida por todos y que ha conformado la identidad de esta ciudad durante todos estos años”, concluye de la Fuente.

Respecto a la programación de este año, la organización ha señalado en su página web algunos cambios de última hora: la ampliación del número de visitas guiadas al Palacio de Dávalos y el cambio al domingo de la ruta de leyendas que cada año lleva a cabo el guía profesional Manuel Granados. Además, se ha sumado un grupo de alumnos del Instituto José Luis Sampedro a la iniciativa ‘guardianes del alba’, con jóvenes de centros educativos contando al amanecer del sábado.