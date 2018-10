Hallan más de una treintena de aves muertas por electrocución en una finca de Albacete

Agentes Medioambientales han encontrado este miércoles más de una treintena de aves muertas en una finca privada de la capital. Se trata, según confirman a esta redacción fuentes del caso, de aves rapaces en su mayoría, pero entre los ejemplares fallecidos se han encontrado un águila imperial, águila real y, al menos, un ejemplar de búho real. A éstos, habría que sumarles también ejemplares de milano y ratoneros, pero no se descartan otros ejemplares ya que " hay muchos restos óseos", que según estiman fuentes de la investigación "podrían llevar más de un año muertos".

Destacan, desde el lugar de la investigación, que al menos 20 de los ejemplares encontrados son de "grandes rapaces". El hallazgo se producía durante una revisión rutinaria de la línea eléctrica, según comentan. Los trabajos continúan en la zona peinando la zona por si pudieran encontrar más restos. Por el momento lo que nos confirman es que se han encontrado este miércoles por la mañana en una revisión rutinaria. "Se trata de algo muy grave", que especialmente porque el águila imperial y el águila perdicera están declaradas como especie en peligro de extinción según el catálogo regional.

La causa de la muerte a la que apuntan las fuentes que investigan el caso es la electrocución aunque hasta que los restos encontrados no se hayan analizado no se puede determinar. No es la primera vez que los Agentes Medioambientales se encuentran situaciones de este tipo. En este tipo de casos se pone en marcha un protocolo. En primer lugar se precintan en bolsas para recogida de cadáveres de fauna. Se llevan a analizar a los centros de recuperación y confirmen allí que realmente la causa es electrocución.

"Hay que descartar que hayan sido envenenadas o su muerte se haya producido por disparos", añaden esas fuentes. Si se confirma que la muerte ha sido por electrocución se comienza el trámite "o por vía administrativa, o como este caso, si donde hablamos de un águila imperial, nos vamos a la vía penal", explican.

Una lacra para la avifauna en la región

De confirmarse que la electrocución ha sido la causa de la muerte de estas aves se engrosaría la lista de especies fallecidas por los tendidos eléctricos año tras año en la provincia de Albacete donde este 2018 se han perdido ya tres águilas imperiales en los términos municipales de Viveros, La Roda y Tarazona. "Es una lacra para la avifauna de la región", aseguran desde la investigación que destacan la elevada mortandad que producen los tendidos eléctricos.

¿Quién es el responsable de las muertes?, preguntamos. "El propietario del tendido eléctrico que, en muchas ocasiones (aunque se desconoce si es así en este caso) suele ser el mismo propietario de la finca. Ya existe jurisprudencia al respecto. El pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) emitía una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves.

Asimismo, dejaba clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna. La sentencia enjuiciaba el caso de electrocución por la que resultó gravemente herida en Albacete un águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción.