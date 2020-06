Helena Galán: "No puede salvar este barco quien lo hundió"

"Ha llegado el momento de que Podemos Castilla-La Mancha sea impulsado por mujeres". Es el resumen de la campaña que está llevando a cabo Helena Galán, exconcejal de Participación Ciudadana por Ganemos Toledo, que lidera la candidatura 'Todas Somos Podemos' en las primarias a las que se enfrenta el partido para elegir dentro de una semana a su nueva dirección. De hecho, Galán explica que "todos los hombres" dentro de su candidatura han apoyado que los primeros puestos de la lista sean ocupados por mujeres, para reforzar el carácter feminista del partido.

"Somos cinco mujeres las que encabezamos esta candidatura, desde distintas áreas, como la sanidad, el feminismo, la participación, la organización o el medio rural", explica Galán, a lo que añade los valores de "honestidad, respeto e inclusión", para lograr que Podemos Castilla-La Mancha "sea un partido fuerte, que pueda reorganizar su parte interna y que no vuelva a olvidar las calles". Para Galán, este punto es importante, porque "no sólo se trata de llegar a las instituciones", sino también de "volver a ser la calle, al lado de los movimientos sociales". "Estaremos con ellos y así ayudaremos en todo lo que sea posible para volver a las instituciones", recalca.

Para Galán, uno de los problemas a los que se ha enfrentado el partido en la región es que se ha "olvidado" a la militancia. "Sin militancia no hay partido, y nuestras bases se sienten olvidadas. La sangría de votos vino de ahí, porque las bases y el municipalismo son lo más importante y en lo que nos vamos a basar. Por eso, reforzaremos y reconstruiremos los círculos que nos han transmitido su sensación de abandono", asegura.

"La antigua dirección les abandonó totalmente y la participación en los círculos quedó reducida a la mínima expresión, y entendemos que la Secretaría de Participación fue muy responsable de esto. No podemos olvidar que García Gascón fue secretario de Participación", alude en relación a José Luis García Gascón, el otro candidato a dirigir el partido. "No puede salvar el barco quien lo hundió y este es el principal reto, salvar un barco que dejaron hundido", recalca.

Falta de independencia

"Las bases nos han comentado que no tuvieron la independencia suficiente, porque incluso las listas municipales vinieron de la organización. Esto es algo que no puede volver a ocurrir", reflexiona la candidata. "Uno de los compromisos que adquirimos, es que las futuras listas y pactos los elaboren los círculos, para que no sientan que no son parte del proceso, ya que son ellos los que conocen a las personas y a sus municipios", recalca.

A esto, añade que las primarias elegirán a sus representantes "en base a un proyecto, no en base a una persona". "Nosotros no ponemos nombre y luego proyecto, sino que elegimos a las personas en base a los proyectos que se han presentado. No somos nombre, somos proyecto y luego cada persona es específica en su área. Esta es nuestra prioridad", recalca Galán.

"Unidad"

"Me gustaría decir que nosotras siempre hemos apostado por la unidad. Pero esa unidad no ha sido entendida por todos por igual. Unos empezaron a hacer un proceso que no entendimos como unitario, porque nos dimos cuenta de que mucha gente fue excluida de la candidatura, gente que estuvo muy comprometida con el partido, dándolo todo de manera voluntaria y así vimos que no había unidad", explica Galán, en relación al manifiesto presentado por su rival en el proceso, José Luis García Gascón. "Vimos que más que un manifiesto, era una relación de nombres para dar más fuerza a su candidatura".

Además, critica que la candidatura 'Cuidando Podemos Castilla-La Mancha' no ha sabido "entender el concepto de feminismo" y ha sido algo que "ya lo habíamos sufrido algunas antes". "Entienden el feminismo de una manera muy distinta a la nuestra", recalca Galán, que recuerda que en la primera candidatura "quedó claro" que sería nuevamente un hombre quien dirigiría la candidatura. "Partiendo de esta base, vimos que era algo que iba a ser insalvable".

Además, insiste en la línea roja de que "los que abandonaron el barco, no pueden estar para sacarlo a flote", y recuerda, igualmente, que "hay tres personas que no fueron capaces de quedarse" en la antigua dirección y que prefirieron dimitir. "La dimisión debe hacerse de manera responsable, no salir en una nota de prensa diciendo que Podemos Castilla-La Mancha queda descabezada. Perder unas elecciones, no es motivo para descabezar a todo un partido", reflexiona.

Papel de Podemos en la crisis sanitaria

"Partiendo de la base que la crisis ha sido sanitaria, y que ningún gobierno estaba preparado para ello, además de que las política sociales estaban muy mermadas, entendemos que la presencia de Podemos ha sido importantísima en el Gobierno nacional", reflexiona Galán. La candidata recalca igualmente que "viendo cómo se ha comportado el PSOE en Castilla-La Mancha, se ve "cómo podría haber sido con sólo el PSOE a nivel nacional".

"Hemos llegado a un objetivo, que era poner en el centro a las personas, y creo que con medidas como el Ingreso Mínimo Vital y con el escudo social que se ha implementado, ahora se puede decir que el centro de las políticas son las personas. Eso es algo que ha conseguido Podemos. Es una pena que por decisiones y por la mala gestión de Podemos Castilla-La Mancha no se haya visto lo mismo y se han olvidado medidas importantes como la Ley de Garantías que hubiese solventado la situación de los castellanomanchegos", recalca. Por eso, concluye, con su proyecto será "posible recuperar estas medidas que se quedaron a mitad de camino".