Hernando: “Es evidente que hay que tomar responsabilidades”

“Quizá José García Molina, como último servicio, esté poniendo contra las cuerdas al propio Paco Núñez”. De esta forma se ha referido el portavoz del Gobierno regional en funciones, Nacho Hernando, a la decisión del Consejo de Coordinación de Podemos de Castilla-La Mancha de dimitir en bloque tras el resultado de las elecciones. “Podemos ha tomado una responsabilidad y quizá algunos pidan que tome la misma línea a quienes han perdido prácticamente la mitad de los votos y de los diputados como puede ser el PP", ha dicho Hernando.

Para el portavoz regional, Podemos al igual que otros partidos a raíz de los resultados electorales, “tendrá que afrontar un proceso de reflexión interna. Solo puedo decir a título personal que aquellas personas que decidan marcharse de la política o buscar otra actividad distinta, desde el Gobierno les deseamos lo mejor. Esperamos que tengan éxito haya donde vayan y que sean felices”, ha subrayado Nacho Hernando.

Respecto a la continuidad de José García Molina e Inmaculada Herranz en el Gobierno regional, el portavoz ha asegurado que una cosa es su dimisión de su cargo en Podemos y otra es el cese. "Al cese estamos todos expuestos. No tuvimos prisa de cesarlo antes de las elecciones y no vamos a tenerla ahora en funciones. No tiene ningún sentido y es una decisión que tienen que tomar ellos".

Por cierto, que ha confirmado que al último Consejo de Gobierno acudió la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, pero que el vicepresidente segundo, José García Molina, no pudo asistir. "Imagino que tendría mucho jaleo", ha agregado. Lo que sí que le ha recordado Hernando a ambos es que antes de cesar o dimitir hay que presentar las declaraciones de bienes de salida, ya que, según ha manifestado, es un elemento del que “no podemos olvidarnos”.

Page no ha dado pistas sobre el nuevo Gobierno: "Es un excelente jugador de mus"

Preguntado sobre su continuidad en el cargo como portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha asegurado que Emiliano García-Page, aún no ha dado pistas: "Es un excelente jugador de mus", ha indicado.

Lo que sí que ha señalado, en cuanto a plazos, es que será el próximo 19 de junio cuando se constituyan las Cortes de Castilla-La Mancha y que a partir de ahí se irán viendo, en unos "plazos muy similares" a la legislatura pasada, los "sucesivos hitos" hasta la constitución del Gobierno.

"Hasta aquí les puedo decir", ha señalado el portavoz del Ejecutivo quien ha añadido que los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta con 19 escaños en el Parlamento regional, facilitan que las cosas vayan lo más rápidamente posible.