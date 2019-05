El Hospital de Albacete entra en campaña electoral

Este viernes está previsto el inicio de las obras para demoler el Centro de Atención a la Salud (CAS) de Albacete, que se encuentra dentro del Complejo Hospitalario Empiezan fuera de fecha– el portavoz del Gobierno regional anunció que sería en el mes de abril— y lo hace con la desconfianza de la ‘Plataforma por un Hospital Público Digno para Albacete’. “¿Donde está el presupuesto para continuar las obras? ¿Cuando van a continuar la obras? ¿Qué va a pasar con la lista de espera que se va a ver alterada con las obras?”, son algunas de las preguntas que se hace el portavoz de este colectivo Blas González, apenas 24 horas después de que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, asegurase en Albacete que este viernes comenzaba la demolición.

Fernández también puso fecha para la entrada en vigor del Plan Funcional del Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA), a más tardar principios del año 2020. Pero la plataforma recela. “Hasta que no esté el presupuesto nosotros vamos a seguir con la misma opinión porque sin presupuesto no habrá nunca un nuevo hospital”, asegura González que habla de un hospital “enfermo” con problemas estructurales y que no se adapta a las necesidades de la ciudad. “Es pequeño y seguirá siendo pequeño aunque se derribe el CAS”.

Este jueves la 'Plataforma por un Hospital Público Digno para Albacete' ha celebrado una Asamblea– coincidiendo con la campaña electoral a las municipales y autonómicas– para valorar los pasos dados en pro del hospital en los meses que llevan de vida. Por el momento suman y siguen sumando apoyos a su causa. Lo que no han conseguido es ese Pacto por la Sanidad, al que se comprometieron los diferentes partidos políticos en el transcurso de un debate monográfico sobre el hospital meses atrás.

Reunión de la plataforma en la tarde de jueves Foto: Lourdes Cifuentes

“Queríamos ponerle voz a los enfermos del hospital que reclamaban la asistencia mejor, una asistencia digna”, añade Blas González que añade que mientras no haya acuerdo, “la lista de espera quirúrgica está ahí, los enfermos están ahí, la falta de profesionales está ahí”.

El hospital entra en campaña

El hospital ha entrado en campaña. Ha sido el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Manuel Serrano, quien ha trasladado la reivindicación para que el CHUA sea reformado de forma integral. Además, se ha comprometido a poner a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha suelo municipal cercano al actual Hospital Universitario de Albacete por si fuera necesario reubicar alguna especialidad o servicio, así como en otras zonas para futuras necesidades sanitarias de la ciudad.