El IMUJ recalca la obligación de los poderes públicos de reivindicar los derechos de las mujeres

La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha resaltado durante el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres, celebrado en Tomelloso, que el Gobierno regional ha incrementado en más de un 21% el presupuesto destinado a las políticas de igualdad desde 2015. Además, ha asegurado que se ha incorporado "por primera vez" la perspectiva de género en los presupuestos regionales así como la transversalidad en las políticas puestas en marcha por cada una de las Consejerías.

La directora del Instituto de la Mujer se ha referido, también, a la obligación que tienen los poderes públicos de “reivindicar los derechos de las mujeres” y ha añadido que “es necesario alzar la voz por aquellas que están silenciadas porque las mujeres movemos el mundo aunque a veces no se vea o no se valore”.

Para finalizar, Martínez ha subrayado la importancia de implementar en la sociedad el concepto de sororidad “esa alianza entre mujeres para conseguir los objetivos que nos benefician a todas, llenas de paz, tenacidad y ganas de cambio”.

Mujeres con prioridad en el Plan de Autoempleo

El Gobierno regional primará a las mujeres que se acojan al Plan de Autoempleo que pondrá en marcha el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page, al que destinará un total de 7,5 millones de euros este año, con entre un 20 y un 66 por ciento más de ayudas. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, lo ha anunciado en el mismo acto, en el que ha asegurado que la Junta "no es neutral" en el día de la huelga feminista convocada para este 8 de marzo.

"Hemos querido celebrarlo en la víspera, no por casualidad, sino porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no es neutral ante la convocatoria de huelga de mañana, y no queríamos que nadie tenga excusa para no ir", afirmó.

Durante su intervención, Martínez Guijarro se ha mostrado convencido de que el 8 de marzo de 2018 supondrá "un antes y un después" en la lucha por la igualdad. "Queremos seguir siendo avanzadilla en la lucha contra la igualdad y ya cuando formamos Gobierno tuvimos claro que el organismo de igualdad tenía que estar presente en los Consejos de Gobierno, para impregnar de igualdad todas nuestras políticas", recordaba.

Para terminar, el vicepresidente primero ha hecho un llamamiento a la participación en los paros convocados para el día 8 de marzo. "Espero que mañana las mujeres sean capaces de parar España en favor de la igualdad", ha dicho, y "si alguna tiene dudas que piense en sus madres y en sus hijas".