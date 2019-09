IU aprovecha la decisión del Supremo sobre Franco y pide exhumar a Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo

La decisión unánime del Tribunal Supremo que avala la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior traslado al cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo, ha hecho que IU Castilla-La Mancha vuelva a reabrir la petición de hacer lo propio con el coronel José Moscardó Ituarte y el combatiente de la División Azul Jaime Miláns del Bosch y Ussia, ambos enterrados en el Alcázar de Toledo.

Así lo ha declarado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, que ha mostrado su satisfacción ante la noticia del Supremo y ha incidido en "la necesidad" de que esta decisión se extienda también a otros puntos del país donde "aún existen golpistas enterrados en edificios públicos y se mantiene su exaltación", ha señalado como ejemplo de lo que ocurre en la cripta del Alcázar de Toledo.

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo / IU Castilla-La Mancha

La formación de izquierdas recuerda que se está trabajando en torno a la simbología expuesta públicamente, así como "a los privilegios que los golpistas siguen disfrutando gracias a los recursos públicos 44 años después del fin de la dictadura franquista".

Negativa del PSOE y del PP en la región y del Gobierno de España

Cabe recordar que, en septiembre del pasado año, Podemos -cuando formaba parte del Gobierno regional- lanzó una propuesta para exhumar los restos de Moscardó y Milans del Bosch, una iniciativa que no llegó ni a debatirse en las Cortes castellanomanchegas tras el rechazo por parte del PSOE y del PP.

En este sentido, el senador de Unidas Joan Comorera preguntó el pasado mes de noviembre al Gobierno de España por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en relación a la cripta que se encuentra en el Alcázar de Toledo.

Sin embargo, el Gobierno de España dejó claro que no se tomarán medidas al respecto. La respuesta del Ejecutivo nacional apuntó “se considera que no existe exaltación pública relacionada con los militares allí enterrados, pues dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército”.