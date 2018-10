IU adelanta su proceso de candidaturas para facilitar las confluencias electorales

Corre el reloj para las próximas elecciones autonómicas y municipales, previstas para la primavera de 2019, y desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han dando un impulso a sus procesos de primarias y candidaturas para facilitar las confluencias. En la última reunión de la Coordinadora Regional, han aprobado ya el reglamento de primarias tanto para las listas de las autonómicas -incluida la candidatura a la Presidencia del Gobierno regional- como para las de ayuntamientos, allí donde vayan a presentarse. Con ello, confían en que para enero puedan empezar a determinarse las listas conjuntas con Podemos y Equo. En IU también apuestan por incluir en esta confluencia al Partido Castellano (PCAS).

El coordinador castellano-manchego de IU, Juan Ramón Crespo, explica a eldiarioclm.es que se ha fijado el 10 de noviembre como fecha para aprobar sus programas electorales: el proyecto-marco para los comicios locales y el regional para la Presidencia de la Junta. “El objetivo es que cuando lleguemos a la confluencia podamos tenerlo preparado para poder acordar junto con ellos las candidaturas y el programa de la coalición”, añade.

"Cuanto antes, mejor"

Precisamente, de cara las confluencias, el calendario que maneja IU es el mismo que el del partido a nivel federal: entre enero y febrero deben ir configurándose las listas conjuntas. En Castilla-La Mancha, la federación de izquierdas está adelantando el proceso: “Cuanto antes seamos capaces de visibilizar las candidaturas y el programa de confluencia, antes y mejor será para obtener la confianza de los ciudadanos. Además, con esa parte hecha, tendremos tiempo para trabajar en la calle, que es lo que consideramos más importante de cara a las elecciones”.

Mientras, todos los partidos que quieren confluir se mantienen “en contacto continuo”. Juan Ramón Crespo cree que no habrá “mayores problemas” y recuerda que IU y Podemos ya son socios en el Congreso y en el Senado, trabajando juntos en muchas cuestiones. Por eso opina que las diferencias políticas serán escasas de cara a los programas electorales y que las aristas que puedan surgir en las candidaturas “se resolverán con métodos democráticos”.

También considera que no existe problema con el hecho de que Podemos esté actualmente en el Gobierno de Castilla-La Mancha, algo que Izquierda Unida ha criticado de forma reiterada. “Hasta ahora hemos dicho que cuando hay una posición muy minoritaria dentro del Gobierno, como es el caso, no se puede incidir de una forma trascendente, y eso se ha notado”, explica. No obstante, ha valorado en positivo el trabajo realizado por la consejera de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz. A IU le gusta la “música” del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, que regulará la renta mínima en la región.

En cuanto al programa electoral, ha adelantado que pivotará en torno a tres líneas generales. En primer lugar, recogerá la necesidad de empleo “con derechos y dignamente retribuido”. Alude a los últimos datos del Barómetro del CIS, que desvelan las condiciones laborales como una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía, “lo que significa que aun teniendo trabajo, hay una precariedad alta” y que en Castilla-La Mancha está asociada al sector servicios, a las campañas agrícolas y a la temporalidad.

El segundo eje del programa electoral estará centrado en la vivienda y en la necesidad de que “no haya ninguna familia sin vivienda, pero que además pueda tener todos los servicios básicos, sin restricciones”. Y en tercer lugar, englobará todo el documento las políticas transversales de “igualdad radical entre géneros”, donde “vamos a hacer muchísimo hincapié”, desde la lucha contra la violencia machista hasta la igualdad en salarios y el papel de la mujer en todos los espacios públicos y privados.