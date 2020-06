El Instituto de la Mujer destina 1,7 millones de euros a 17 líneas de ayuda a favor de la igualdad y contra la violencia de género

El Instituto de la Mujer ha anunciado la puesta en marcha de 17 líneas de ayudas contra la violencia de género y en favor de la igualdad en Castilla-La Mancha, por un total de 1,7 millones de euros. Se trata de fondos que se reparten entre los propios autonómicos y los destinados a la región por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Ahora es más necesario que continuemos trabajando desde la transversalidad a favor de la igualdad y la promoción de valores igualitarios", recalcó Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer.

"No queremos, ni debemos recortar y desde luego no lo haremos", aseveró. En este sentido, afirmó que las ayudas se mantienen, para "no recortar en igualdad". El "gran abanico" que se cubre con las ayudas anunciadas, van desde la promoción de valores hasta la prevención de la mutilación genital o contra la trata con fines de explotación sexual. Ambas prácticas, recalcó Callado, se contemplan como violencia de género en la Ley regional aprobada en 2018, por una sociedad libre de violencia de género.

Las dos primeras líneas se han publicado ya, este lunes 29 de junio, y se trata de la llamada 'promoción en valores', con un total de 608.000 euros, para actividades relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la Mujer, con talleres formativos, charlas o conferencias. "Es la que tiene mayor cuantía y se realizan numerosos proyectos, acorde con los objetivos de la consejería de Igualdad o el Instituto", explicó Callado.

Por otra parte, se ha aprobado la segunda convocatoria de Promoción de la Igualdad, que consta de un presupuesto de 30.000 euros y que trabaja en la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo e impulsando el movimiento asociativo que trabaja en favor de la igualdad de género.

Se publicarán también las ayudas para la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que constan de un fondo de 84.000 euros y otra línea dirigida a prevenir la "discriminación múltiple", con un total de 175.000 euros. "Es muy importante, porque existe discrminiación no sólo por ser mujer, también por vivir en el mundo rural o tener alguna discapacidad", aseguró Callado. En cuanto a las líneas de investigación, se destinará un total de 103.000 euros para realizar una "radiografía" de la situación de las mujeres en Castilla-La Mancha. "Nos ayuda a trabajar mejor e impulsar políticas derivadas de estos trabajos de investigación".

Otras ayudas serán las destinadas a la prevención de la mutilación genital femenina, con 52.000 euros, y también para la promoción de planes de igualdad en empresas, entidades locales y sin ánimo de lucro, por un total de 125.000 euros. En cuanto a los Planes Estratégicos de Igualdad Municipales, se plantea un total de 20.000 euros, y 18.000 para las entidades que trabajan con el colectivo LGTBI+, mientras que las ayudas para consejos locales de igualdad o de la mujer podrán beneficiarse de las ayudas de 18.000 euros.

El Instituto también destina unos 50.000 euros para trabajar en reducir la brecha de género y 212.000 euros en el fomento de las asociaciones de mujeres. "Son las que trabajan en todo el territorio y que hacen trabajo importante en la prevención de la igualdad. Es una partida que desapareció y que vuelven porque son necesarias", recalcó Callado.