Invitan a plantar árboles en Fraguas como apoyo "implícito" a los repobladores condenados

Una veintena de asociaciones civiles y ecologistas - entre ellos el Colectivo se darán cita este sábado 16 de febrero de 2019 en Fraguas, en pleno parque natural de la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, para celebrar una jornada de restauración forestal en una ladera degradada y con escasa cobertura vegetal que, según ha explica la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) "corre peligro de erosionarse y provocar avenidas que pueden afectar al pueblo cercano de Monasterio".

Se trata de una actividad de educación ambiental, abierta a todo aquel que quiera participar, para plantar "unos 3.000 árboles de especies autóctonas en esta parcela de titularidad pública enclavada en una zona de gran valor ecológico donde a causa del incendio que sufrió en el verano de 2014 se están formado una decena de cárcavas y derrumbes".

El presidente de ARBA, Simón Cortés, explica que se trata de "enseñar a todo el mundo y a los habitantes del lugar cómo hacer una restauración forestal" aunque reconoce que es un acto de "apoyo implícito" al Colectivo Fraguas Revive condenado, el pasado mes de enero, a un año y nueve meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de monte público tras su iniciativa para repoblar el desaparecido municipio de Fraguas, en pleno parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

De hecho, el colectivo ha difundido la actividad en sus redes sociales como cita previa antes de la movilización prevista el 23 de febrero en Madrid, en Tirso de Molina, a las 12 horas, bajo el lema 'Por un mundo rural vivo' y en la que rechazará la condena a los repobladores.

"Se trata de abrir las puertas a todo el mundo, a todos los pueblos para que no se enquiste el tema de Fraguas", señala Simón Cortes, quien ha explicado que cuentan con el permiso del director provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, extremo que han confirmado fuentes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. "Estamos muy agradecidos. Lo cortés no quita lo valiente. Hay una sentencia pero eso no quita que se realice esta reforestación en una ladera quemada", dice Cortés.

Los interesados en participar están citados en la vecina localidad de Cogolludo a las 10 horas para desplazarse después hasta la parcela entre el municipio de Monasterio y el poblado de Fraguas. Puede confirmarse asistencia en el correo simondearba@gmail.com