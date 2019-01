Juan Ramón Amores: “Me encuentro bien, con fuerzas para encabezar un proyecto de cambio en La Roda”

La asamblea local del PSOE de La Roda ha proclamado este lunes a su secretario general, Juan Ramón Amores, como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, después de que el pasado domingo anunciara al partido su decisión de presentarse. Juan Ramón Amores llega con el total respaldo de la militancia rodense después de liderar en los últimos cuatro años su programa “Objetivo 2019” con el que se comprometió cuando fue elegido secretario general en octubre del 2015 con la finalidad de llegar a las elecciones municipales con un partido más fuerte, más grande, unido, renovado y capaz de arrebatar al PP el Ayuntamiento rodense.

¿Cómo ha decidido dar este paso y ser el candidato la Alcaldía de La Roda?

Ha sido un cúmulo de circunstancias. Tenía el apoyo de mucha gente que desde hace tiempo me pedía que diera el paso. Gente de dentro y fuera del partido que estaban ilusionados. Y yo, un poco lo que llevo haciendo durante estos tres años y medio que es vivir el día a día y no pensar más en el futuro de lo que diga la agenda. He esperado hasta el ultimo momento para dar el paso. Me encuentro bien, con fuerzas y con el apoyo y las ganas para encabezar un proyecto de cambio en La Roda después de 32 años del PP.

Durante la última semana he consultado con las personas cercanas y ha sido la decisión que tomé en el último momento porque el pasado domingo fue el último día para presentar la candidatura en la Agrupación Local del PSOE de La Roda.

No ha habido necesidad de primarias en la Agrupación Local

No. Al final en el partido queríamos una candidatura que generara la suficiente ilusión y el compromiso de unidad. Desde el primer momento buscábamos una candidatura que acogiera a todas las personas por interés por trabajar por La Roda. Toda la gente que ha mostrado interés por trabajar por el pueblo irá en la lista que presentemos en las elecciones municipales.

La Roda lleva 32 años regida por el Partido Popular que, actualmente gobierna con mayoría absoluta. Los proyectos difíciles son los que más gustan. Y sé que éste es un proyecto difícil pero no por ello voy a dejar de tener ilusión. Esto es igual que un montañero cuando decide escalar el Everest que sabe que es difícil, que lo han subido unos pocos, que además esos pocos han tenido consecuencias, pero aún así lo sigue intentando.

Yo me lo planteo con la misma ilusión. Es un objetivo difícil que se puede conseguir o no. Al final será la ciudadanía quien elija a su alcalde o alcaldesa.

¿Qué quiere usted para La Roda?

Yo quiero un cambio de forma de hacer las cosas. Un cambio de la inercia que llevamos durante tanto tiempo. Siempre son las mismas personas y el mismo partido. Queremos generar un movimiento de ilusión y de participación. Quiero que el nuestro sea un proyecto de cercanía, de participación, de ilusión que genere ese cambio que necesitamos, y que sea un proyecto para las personas. Eso es lo que me mueve: buscar lo mejor para las personas que viven en La Roda.

¿Cómo está el municipio a día de hoy? ¿Tiene La Roda , y sus vecinos, necesidades sin cubrir?

La Roda necesita encabezar proyectos ambiciosos. Un ejemplo: llevamos pidiendo a la localidad una pista de atletismo desde hace más de 20 años. Cuando fui concejal en la oposición en el año 2004 sacamos un boletín informativo que se titulaba ‘La Roda mirando el futuro sin pista de atletismo’. En 2019 lo que se va a hacer es una minipista, por decirlo de alguna manera, pero que no cubre las necesidades de una pista de atletismo, y el Equipo de Gobierno se ha conformado con eses proyecto.

Yo quiero que La Roda sea inconformista y aspire a proyectos que sean los propios de una localidad como la nuestra que debe ser el motor de una parte de la provincia. Después de los pueblos grandes (Villarrobledo, Hellín y Almansa) y Albacete capital, somos el siguiente pueblo en población, y tenemos un tejido comercial y asociativo especial. Lo que quiero es generarle la ilusión y que seamos ambiciosos.

Y por último, una palabra que a mi me gusta utilizar: Pasión. Pasión por nuestro pueblo, pasión por nuestros proyectos que aspiren a ir hacia el futuro.

¿Será más fácil enfrentarse a Delfina Molina, ahora que Vicente Aroca ha dejado la Alcaldía para dirigir el PP de Albacete?

Yo no me enfrento a nadie. Voy a confrontar proyectos, voy a explorar lo que pienso hacer desde el PSOE y ni uno es mas fácil ni otro es más difícil. Tengo mucho respeto a quienes quieren presentar candidatura política. Me presento para competir, para intentar generar ilusión y lo de menos es el rival. Lo más importante es saber hacer un equipo que genere esa ilusión de cambio y no ganar a nadie sino ganarnos a nosotros mismos.

Se ha convertido en símbolo de supervivencia, de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, enfermedad con la que lleva luchando años. ¿Esa misma filosofía de lucha se la veremos también en la campaña?

Es una filosofía de vida. Quiero demostrar a la gente que cualquiera, con cualquier convicción puede conseguir los objetivos que se proponga. Y en este caso se puede conseguir. Se puede trabajar. Puedes estar enfermo como estoy yo y sin embargo tener una agenda a nivel regional bastante amplia. Es lo que intento demostrar, que todas las personas que tienen un proyecto, grande o pequeño, se puede luchar por cumplirlo.

La enfermedad me ha generado un cambio. Antes era más pesimista, más blandito, me preocupaba ante cualquier problema. Ahora he cambiado mucho y soy capaz de superar cualquier obstáculo que me propongo.

El mes de mayo se le presenta importante. Primero la cita con las urnas, el domingo 26, y otra el 31, Día de la Región. Ese día recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el acto institucional del Día de la Región, que se celebrará en la ciudad de Albacete. ¿Espera poder llegar como alcalde electo de La Roda a la cita regional?

(La Medalla de Oro) es lo suficientemente importante como para subir como Juan Ramón Amores. Además es un galardón que es la máxima distinción a una persona en Castilla-La Mancha. La recogeré gane o pierda y me gustaría, por supuesto haber ganado y que haya ganado Emiliano y que me entregue esa medalla y sea un día feliz.

Encima se va a dar en mi tierra, con toda mi familia, con todos mis amigos que van a estar allí. Te garantizo que, pase lo que pase, va a ser un día inolvidable en mi vida.

¿Cómo vivió el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha cuando dijo que usted recibiría la Medalla de Oro regional?

Lo anunció el presidente de Castilla-La Mancha en la Gala del Deporte. Me incorporaba ese día después de un mes de baja y lo anunció por sorpresa en su discurso al final del acto. Sólo lo sabían él ( Emiliano García Page) y el consejero de Educación, Ángel Felpeto. Me quedé boquiabierto.

Fue una mezcla de ilusión y orgullo, y también de responsabilidad. Pone los pelos de punta pensar en quienes han recibido la medalla antes, como Almodóvar, José Luis Cuerda, Andrés Iniesta,…, con una trayectoria profesional que ha colocado a Castilla-La Mancha en todo el mundo y ver que alguien piensa en ti y genera un sentimiento de que es merecido. Al final el único que dudaba de si merecía el premio era yo, pero estoy muy orgulloso.