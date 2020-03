Junta de Personal de Salud de Albacete: los vídeos son la "única vía para desmentir las declaraciones de nuestros dirigentes"

Los sindicatos SATSE, CCOO, USICAM, CSIF, UGT, USAE y CEMS como miembros de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete han manifestado su “profundo desacuerdo con las declaraciones de nuestros representantes públicos, que muestran un profundo desconocimiento de la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores de hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada y residencias de mayores”.

Declaraciones, han afirmado, “que no queremos que nuevamente se repitan, porque se miente respecto a la situación de colapso del Hospital de Albacete y que no se trata de un hecho puntual sino de la tónica general en esta última semana”.

Aseguran que los responsables públicos “no son conscientes de que la grabación de vídeos por parte de los profesionales se debe a la impotencia e indignación que les generan estas declaraciones que, lejos de atender a sus demandas aportando soluciones, falsean la realidad mostrando a la opinión pública un escenario que está muy lejos de la realidad, constituyendo dichos vídeos la única vía posible para desmentir las declaraciones de nuestros dirigentes”.

Esta Junta de Personal, aseguran, “no callará aunque se dediquen esfuerzos desde todos los frentes para que la representación de los trabajadores y trabajadoras no tenga voz”.

“Somos la voz de nuestros compañeros y compañeras que hoy se afanan en salvar vidas poniendo en riesgo la suya propia y las de sus familias y nuestra tarea es que lo hagan en las mejores condiciones laborales,con todos los medios materiales posibles”, afirman.

En este sentido, “pide que no le duelan prendas al Gobierno en solicitar ayuda a las comunidades limítrofes, si aquí en nuestra tierra no tenemos los medios suficientes, debido a mantener en el tiempo unos hospitales que se quedan pequeños para atender la densidad de población actual”.

Al Gerente,” le solicitamos que designe un interlocutor con la parte social que ahora no tenemos desde el día 26 por las reiteradas bajas de personal directivo, porque es capital conocer todos los datos que afectan en materia laboral a las compañeras y compañeros. Que menos que conocer el número de trabajadoras y trabajadores contagiados”.

Esta Junta de personal, continúan, “está haciendo un llamamiento público para que este hospital tenga los profesionales sanitarios que hoy faltan, por la finalización de las bolsas de empleo, en las categorías de Enfermeras, Tcaes y Celadores/as, además de velar por sus necesidades en materia de seguridad, mostrando nuestra permanente colaboración”.

Los centros sociosanitarios, concluyen, “necesitan mas personal sanitario que atienda a los mayores, porque esta situación se agrava en unas plantillas de por si insuficientes y los equipos de protección individual brillan por su ausencia en los centros más pequeños”.

En referencia a la oposición política de la región “les pedimos que dejen atrás el rifirrafe que ahora no aporta nada, estos son momentos para trabajar. No se dan cuenta que esta es una situación de emergencia y debemos aportar los mejor que tengamos, ya habrá tiempo de discusión y enfrentamientos. Hay que conseguir que las Unidades de Cuidados Intensivos no se colapsen estos momentos”.

Por último, solicitan que “la Gerencia valore la necesidad urgente de desinfección de los hospitales al igual que se ha realizado por la Unidad Militar de Emergencias o por GEACAM en otros centros y se proceda a abrir las camas que sean necesarias para atender a la población con el personal adecuado para ello”.