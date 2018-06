La Junta defiende la actuación del SESCAM ante una posible filtración del examen de Medicina de Familia

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido la actuación del SESCAM tras poner en conocimiento de la Fiscalía la posible filtración de los exámenes de las oposiciones a Médico de Familia. “Aquí los únicos que intentar sacar un escándalo de donde no existe son el Partido Popular. Tienen la palabra escándalo continuamente en la boca y cualquier situación que se de en esta Consejería es tildada de ello”, ha señalado.

Durante su intervención en las Cortes regionales, Fernández Sanz ha explicado que el presidente del Tribunal del examen, tras analizar los datos anónimos proporcionados por la empresa correctora, observó un patrón de respuestas que llamó su atención y lo reflejó convenientemente en un informe que fue elevado al director general de Recursos Humanos quien, al día siguiente, el 25 de abril, se personó en la Fiscalía para poner los hechos contenidos en el referido informe en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Posteriormente, el 17 de mayo, el fiscal jefe de Toledo comunicó al director general de Recursos Humanos que había formulado denuncia ante los juzgados de primera instancia e instrucción a la vista de los hechos. “Entendiendo que la denuncia del SESCAM tenía fundamento, en el momento de recibir esta comunicación se decidió por parte de la misma Dirección General suspender administrativamente el procedimiento, suspensión que se publicó el pasado jueves”, explica el consejero.

Jesús Fernández Sanz ha querido aclarar que este ha sido el “único” procedimiento en el que el SESCAM ha observado indicios de irregularidad y ha instado a que quien piense lo contrario se persone en la Fiscalía y lo denuncie. “Así ha actuado el SESCAM y así actuará en situaciones parecidas si las hubiese”.

Según el consejero, se han celebrado a lo largo del pasado mes de abril exámenes correspondientes a 14 categorías con más de 11.000 aspirantes convocados. A lo largo de este mes de junio se han celebrado los segundos exámenes correspondientes a las seis especialidades hospitalarias convocadas “y todo ello sin ninguna incidencia”.

También se han retomado las Ofertas Públicas de Empleo desde 2010 en vista de que el Gobierno del PP “mostró un nulo interés en ello” y en septiembre y octubre se celebrarán los exámenes de las cinco categorías restantes. "Vamos a tener serenidad y contundencia cada vez que tengamos indicios de irregularidad", ha afirmado Fernández Sanz, quien ha acusado al PP de "dejadez y desconocimiento de los procedimientos".

“Es una enorme falta de consideración y de respeto”

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha comenzado su intervención lamentado la “enorme falta de consideración y de respeto” que ha demostrado el consejero a los profesionales sanitarios que se presentaron a las oposiciones de médico de familia. “Debería haber venido aquí a dar respuestas, a dar explicaciones y a dar soluciones y usted ha venido aquí a meterse con el Partido Popular, sin aportar ningún tipo de luz sobre lo que es una situación que es un escandalo”, ha señalado el portavoz del PP, Francisco Cañizares.

Además, ha asegurado que los propios profesionales han trasladado a los 'populares' sus quejas sobre otras posibles irregularidades en los exámenes de matronas, urgencias y anestesia, donde ha hablado de diferencias de hasta 15 y 25 puntos entre la primera y la segunda calificación. “Para usted estas quejas sobre irregularidades deben ser lo normal. Tener que ir a la Fiscalía porque un opositor saque 25 puntos más que el segundo, es lo normal, pero lo que pasa que los profesionales sanitarios nos llaman y nos lo cuenta”, ha señalado Cañizares.

Por ello, el portavoz de los 'populares' castellano-manchegos ha pedido al consejero que diga si alguien va a asumir responsabilidades, si va dimitir alguien o qué garantías puede ofrecer para la limpieza de los procesos selectivos.

María Díaz FOTO: Cortes CLM

Podemos pide al PP que deje de "sembrar dudas"

"Es necesario y es fundamental la incorporación de más profesionales a nuestro sistema de salud", ha señalado la diputada de Podemos, María Díaz al comienzo de su intervención en las Cortes regionales. "Desde este grupo valoramos muy positivamente que se estén desarrollando procesos selectivos dentro de nuestro sistema de salud para incrementar las plantillas de los profesionales como en el caso de médico de familia cuyas oposiciones llevaban sin convocarse ocho años, eso sí que es un escándalo", ha dicho Díaz.

Bajo el punto de vista de la parlamentaria de Podemos, los opositores no son números, son personas. "Por eso no dudamos en la necesidad de aplicar todos los mecanismos de control necesarios para garantizar los resultados aun siendo necesario la paralización del proceso", ha añadido.

Así, ha cargado contra las "declaraciones irresponsables" del PP y ha dicho que si tiene alguna prueba de fraude que acuda a los tribunales y deje de "sembrar dudas e incertidumbres" sin tener "ni una sola prueba". "Si la Consejería puso el asunto desde el minuto cero en manos de la Fiscalía nos parece bien el proceder", ha señalado, para decir también al consejero que ponga todo lo que esté en su mano para que esta situación no se vuelva a producir.

La actuación del SESCAM ha sido "rigurosa y transparente"

Por su parte, el diputado del PSOE, Fernando Mora, ha comenzado su intervención, según recoge Europa Press, señalado que la actuación del SESCAM y de la Consejería de Sanidad en este asunto ha sido "rigurosa, transparente y pulcra" y ha asegurado que no entiende que la oposición quiera "dinamitar el sistema sembrando todo de sospechas".

"La Consejería lo ha hecho bien, lo ha detectado y lo ha puesto en manos de la Fiscalía, que lo puesto a su vez en manos del juez", ha indicado, para pedir al PP que si tiene sospechas las denuncie en los tribunales, y afirmar que lo que pretenden es "cuestionar" todo el sistema sanitario porque los 'populares' no creen en él.

Por todo ello, ha instado al PP a hacer una oposición responsable y no "inventarse" los problemas. "Hay que actuar con la responsabilidad de una formación que se entiende que no solo ha sido gobierno sino que quiere volver a serlo. Hay que tener una actitud constructiva y no ser dinamiteros y un partido extremista".