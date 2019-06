La Junta prepara un nuevo convenio con el CERMI en el que trabajen “todos” los departamentos del Gobierno regional

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomará en consideración, un acuerdo de colaboración con CERMI, “para mejorar el modelo de atención a las personas con discapacidad, con más cercanía, desde su nacimiento hasta su proyecto de vida, con inclusión laboral y apoyar a todos los profesionales”. En este sentido, Sánchez ha apuntado que este acuerdo pretende que “sea un modelo sostenible en el que trabajen todos los departamentos del Gobierno regional por el bienestar de las personas con discapacidad”. Así lo ha asegurado la consejera antes del inicio de la Jornada ‘Empleo y diversidad, claves para ganar en competitividad’, organizadas por la Fundación ONCE, organizadas por la organizadas por la Fundación ONCE a través de su Foro Inserta Responsable, junto con el diario Expansión, celebradas este martes, 18 de junio, en Albacete, donde ha hecho parada tras recorrer hasta 12 ciudadaes españoles.

Este Foro Inserta Responsable, creado por Fundación ONCE, es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita, compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de RSE-D.Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad.

Forman parte del Foro Inserta más de 90 empresas, administraciones públicas, escuelas de negocios, así como organizaciones e instituciones que colaboran estratégicamente con Fundación ONCE para el cumplimiento de sus fines. Los socios del Foro apuestan firmemente por la inclusión de talento con discapacidad en sus plantillas, desde su creación en 2008 se han materializado cerca de 20.000 contrataciones de personas con discapacidad.

Según la directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo, a lo largo de este año — los seis primeros meses de 2019– han formado a 1.200 personas y han conseguido 300 inserciones laborales. Precisamente este encuentro ha servido para analizar algunas de las claves para potenciar la competitividad de las empresas a través de la contratación de trabajadores con discapacidad y el desarrollo de proyectos de innovación social y de Responsabilidad Social Empresarial de Discapacidad (RSE-D).

Por su parte el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha señalado la necesidad de Foros como éste que contribuyen “a abrir decididamente los ojos de esa parte del tejido productivo que no han mirado conscientemente esa realidad que, estoy convencido, puede contribuir a aportarle un valor añadido importantísimo”. Y es que, según Cabañero, no hacerlo condena a las empresas y a la sociedad a perder “un talento, una predisposición y una entrega al trabajo que no merece ser obviado”.

Juan Ramón Amores, un ejemplo en este foro

Tras la inauguración de la cita, se ha podido disfrutar del ‘Cara a cara: la unión del talento, la diversidad y la discapacidad’, en el que han intervenido entre otros Juan Ramón Amores , Alcalde de La Roda, que ha destacado la necesidad de evento como el celebrado este martes en Albacete ya que no existe una igualdad real y las mismas oportunidades laborales para las personas con discapacidad. “Yo soy un fiel defensor de la igualdad en todos los ámbitos de la vida”, ha dicho el regidor de La Roda, que ha asegurado que la gente con discapacidad aporta “mucho más de lo que pensamos”. El ejemplo de superación, ha dicho Amores, es lo que sirve para mostrar a aquellos que se derrumban ante cualquier tipo de problema a que todo se puede conseguir. “Un poco de esfuerzo, un poco de pasión, unas sonrisas, un poco de felicidad, lo metemos todo en un batidora y sale igualdad por todos los sitios”, ha sentenciado.

Amores ha señalado directamente las barreras arquitectónicas “que tenemos en la sociedad y las empresas” toda vez que ha dicho que las personas con discapacidad necesitan “ayuda” que será, a su vez ejemplo de que todos pueden tener problemas en el futuro.