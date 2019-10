La Junta inmovilizó cerca de nueve kilos de carne en toda la región por el brote de listeriosis

El director general de Salud Pública, Juan José Camacho, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Sanidad para informar sobre las actuaciones y protocolo llevados a cabo por el Gobierno regional en relación con el brote de listeriosis. Camacho ha indicado que desde que se recibió en la región la comunicación de la declaración de la alerta nacional debido al brote, el 16 de agosto, se pusieron en marcha actuaciones para su vigilancia y control según las pautas del Ministerio de Sanidad y se estableció un canal de información ciudadana para garantizar la protección de la salud y evitar alarmas “desproporcionadas”.

Entre otras actuaciones, Salud Pública procedió a la inmovilización de algo menos de nueve kilos de productos cárnicos en almacenes centrales, y no en los establecimientos, ante la alerta por listeriosis, por lo que no llegó a ponerse a la venta directa al consumidor. Con respecto a la sanidad alimentaria una vez comunicada la alerta se activó el sistema de guardia en Castilla-La Mancha, "a pesar de que esta región no aparecía como afectada en un primer momento".

"Hasta el 19 de agosto, no se nos comunica la distribución del lote afectado inicialmente por la alerta a varios establecimientos de las provincias de Toledo y Ciudad Real. Fue entonces cuando procedimos a la inspección de los establecimientos y comprobamos que no existía producto para la venta. Procedimos a la revisión de los procedimientos de autocontrol y aportamos planes de limpieza y desinfección de dichos establecimientos”, ha explicado. En dichos establecimientos, la Administración regional recogió muestras, las cuales dieron un "resultado negativo en todos los casos", ha recalcado.

Posteriormente, se detectó en Castilla-La Mancha en poder de consumidores, productos cárnicos de la empresa Magrudis adquiridos fuera de la Comunidad y en relación con casos sospechosos o probables de listeriosis. “Procedimos a su retirada y análisis objetivándose presencia de gérmenes en relación con el que ha causado el brote”, explica el director general de Salud Pública,

Además se conocieron también dos casos probables relacionados con consumo de carne mechada de Magrudis adquiridos antes de la alerta en un establecimiento la provincia de Ciudad Real, que lo devolvió a su proveedor el 19 de agosto.

El 6 de septiembre se realizó una nueva comunicación de presencia de listeria en productos de la marca 'Sabores de Paterna', que llevaba a cabo distribución en establecimientos de Albacete y Ciudad Real. Los mismos fueron inspeccionados comprobando que no ha habido distribución de productos incluidos en la alerta.

Por último, el 17 de septiembre se recibió una notificación de alerta de productos de la marca 'La Montanera del Sur', que se distribuyeron a un establecimiento de la provincia de Ciudad Real y que fueron inmovilizados y devueltos antes de su comercialización.

Diez casos probables y uno confirmado en Castilla-La Mancha

Sobre los casos que se han dado en la región, el director general de Salud Publica ha explicado que se han establecido diez casos probables, (cinco en Ciudad Real, tres en Cuenca y dos Guadalajara) es decir, aquellos que tienen una relación epidemiológica pero en los cuales no se ha podido confirmar la presencia de listeria en los hemocultivos a los que se une un caso confirmado en la provincia de Albacete.

Sobre este último, ha señalado que no cumplía en principio los criterios de entrar ni dentro de caso sospechoso ni probable porque las especiales condiciones clínicas del paciente impedían llevar cabo una encuesta epidemiológica fiable.

"No obstante, quisimos ser exhaustivos y se mandó a secuenciar al Centro Nacional de Microbiología y fue cuando se confirmó que no solo era una listeria sino que se relacionaba con la causante del brote, por lo que se comunicó ese caso como confirmado sin ninguna espera", ha argumentado.

Además, el director general ha querido aclarar que en el caso del aborto por listeria sufrido por una paciente en Guadalajara no hay constancia ni epidemiológica ni microbiológica de que se pueda relacionar con este brote.

Desde "caos" informativo" al agradecimiento por la actuación llevada a cabo

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno, ha denunciado una ocultación de información “interesada” por parte del Gobierno de Page sobre el brote de listeria y la incidencia que ha tenido en Castilla-La Mancha.

Moreno ha lamentado el “caos informativo” y la descoordinación de la Dirección General de Salud Pública, ya que se desconoce el número concreto de afectados por listeria en nuestra región, qué ha pasado con el resto de casos estudiados, si se han tomado medidas preventivas, o si se han facilitado los estudios necesarios para aquellas personas en duda.

Por su parte el diputado regional de Ciudadanos, David Muñoz, ha lamentado la falta de información sobre el brote aunque ha reconocido que es importante no generar alarma. "Las amebas y las bacterias no saben de siglas ni de partidos políticos. La salud de los ciudadanos ha de ser una prioridad para todos, y debemos centrarnos en la salud de todos".

Por último, el diputado socialista Juan Antonio Contreras ha destacado la actuación llevada a cabo por la Consejería de Sanidad y la información que se ha dado a la ciudadanía, destacando que se haya evitado dar alarmismo.