La Junta defiende que no es una "posibilidad legal" retirarse como acusación en el caso de los 'okupas de Fraguas'

Este viernes 25 de mayo se celebra el juicio contra los llamados 'okupas de Fraguas', un grupo de repobladores que comenzaron a trabajar en la pequeña localidad alcarreña en 2013 y que ahora se enfrentan a más de 20 años de cárcel en total por delitos de ordenación del territorio. Son seis de los repobladores los que irán a juicio, debido a una denuncia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 'okupar' una zona del pueblo declarada como de monte público.

El diputado regional de Podemos por la provincia de Guadalajara, David Llorente, exigió públicamente al Gobierno regional, en el que se encuentra también la formación morada, que retirase la denuncia y que también reconozca el municipio de Fraguas, "al igual que otros municipios que coexisten dentro del Parque Naturaal de la Sierra Norte de Guadalajara". "No pienso callarme ni parecer impasible ante este atropello", aseguró.

Sin embargo, desde la Junta de Comunidades no retirarán al denuncia y para ello argumentan que esto "no entra dentro de las posibilidades legales". Así lo ha explicado el portavoz regional, Nacho Hernando, que recalcó que se ha "invadido monte público" y que, por tanto, la Junta "debe" ser parte acusadora. "Así se establece" en la legalidad, explicó, ya que no es un caso "voluntario" como ha ocurrido cuando el Gobierno regional se ha personado en casos de violencia de género.

De todos modos, Hernando matizó que esta situación se debe "tener como ejemplo, como referencia" dentro de la estrategia para combatir la despoblación de provincias como la de Guadalajara, de modo que se pueda "adaptar y mejorar la ley". No la de Castilla-La Mancha, sino la española, aseguró . "Para que este tipo de iniciativas, lejos de ser aislada de un ejercicio conjunto contra el despoblamiento se vea amparada y reglamentada por las administraciones que persiguen el mismo objetivo", recalcó. En este sentido, afirmó que el caso está "lejos de alegrarlos" pero que les hace "seguir al pie de la letra" lo que dicta la ley.