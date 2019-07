La Justicia anula un puesto de libre designación de la Junta por "vulnerar" el Reglamento de los Agentes Medioambientales

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo ha anulado el puesto de libre designación de Jefe de Servicio Técnico Gestión de Agentes Medioambientales, de la consejería castellano-manchega de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a instancias de un recurso de CCOO.

La jueza anula dicha jefatura, creada en noviembre de 2018 como cargo dependiente de la secretaria general de la consejería de Agricultura, al considerar que no está plenamente justificado que se recurra a la libre designación. Además, subraya en la sentencia, la "inespecificidad" de las funciones propuestas para el puesto, funciones que ya están asignadas a otro cargo superior del Cuerpo de Agentes Medioambientales.

"Su creación no puede considerarse ni mínimamente motivada", señala la jueza del contencioso administrativo en la sentencia tras el recurso presentado por CCOO. "No se razona ni se justifica en modo alguno; ni por la argumentación escasa, escueta, genérica y ambigua esgrimida por la secretaría general de la Consejería ni por las funciones que se asignan al puesto, que no pueden ser más vagas y genéricas”.

La jueza considera que CCOO tiene razón al considerar como genérica la relación de funciones del cargo. La propuesta de funciones para el cargo es tan vagas que no "permite hacerse siquiera una idea concreta de las mismas". Además, coincide con el sindicato en que, pese a dicha vaguedad, se asignan al puesto las "máximas competencias" en materia de ordenación del personal en el Cuerpo de Agentes Medio Ambientales".

Así, la magistrada "comparte plenamente" los argumentos presentados por CCOO en su recurso y estima que se vulnera el Reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales, en cuya estructura es el Coordinador Regional, como superior jerárquico de todos los agentes, quien tiene las "funciones específicas de dirección, coordinación y unificación de criterios".

En un comunicado remitido por CCOO, el sindicato recuerda que se trata de la segunda sentencia que ganan en lo referente a la dirección del Cuerpo de Agentes Medioambientales, después de que en 2015 lograsen otra sentencia favorable contra el sistema de provisión de la plaza de Coordinador Regional.

Recuerda CCCOO que desde que el Gobierno de Maria Dolores de Cospedal desmantelara la Unidad de Coordinación del Cuerpo de Agentes Medioambientales (UCORCAM), la gestión de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla la Mancha sufre "numerosas, graves y reiteradas deficiencias".