Kase.O: "Es bueno cuidar lo que decimos en cuanto a lo que viven las mujeres"

Javier Ibarra llega este domingo 19 de agosto a Cuenca con ‘El Círculo’. Un trabajo que ha tardado varios años en dar a luz pero que se esperaba con ansia por parte de sus seguidores. Tras ser uno de los artistas referentes en el rap en español con Violadores del Verso, el zaragozano cumple su segundo año de gira con su último trabajo, de un estilo mucho más personal que opta por fusionar el ‘bombo y caja’ con otras corrientes, pero que no deja de lado la importancia del mensaje de sus letras, con las que hará botar y emocionarse al público que le espera en el recinto Serranía. La experiencia de ‘El Círculo’, el cambio que ha experimentado desde el Kase O de Violadores del verso al Javier Ibarra de hoy día, cómo está cambiando el rap y demás cuestiones se cruzan en esta entrevista.

¿Cómo ha sido la vuelta de los escenarios con ‘El Círculo’?

Ha sido un año muy bonito desde que salió el disco. La gente reaccionó muy rápido comprando las entradas. Al principio de la gira todo eran ‘sold outs’ (todo vendido) con tres meses de antelación, fue una revolución muy loca y eso te hace ir muy feliz a las ciudades. Con ‘R de Rumba’ y el ‘Momo’ he creado un equipo muy chulo y luego es que la gente es encantadora, viene a los conciertos súper agradecida y no tengo queja ninguna.

Ya en ‘Jazz Magnetism’ dabas un guiño a la fusión del rap con otros géneros y es algo que últimamente hemos podido ver en directos tan impresionantes como el que realizaste con la albaceteña Rozalén. ¿Te ves un poco como el referente de esta apertura del rap a otros estilos?

Bueno, no cabe duda de que soy un ejemplo de apertura, sin embargo, cuando era joven era un ejemplo de sólo ‘hardcore’ y no mezclarlo. Son cosas que tiene la vida y que tiene la juventud y las ganas de proteger el género. Ahora mismo, después del paso hacia adelante con el disco de jazz, me liberé mucho en cuanto a ese cliché de ser un músico cerrado. Es felicidad, es libertad cuando te abres. Y luego en cuanto a Rozalén es una artistaza, lleva una rapera dentro, es súper maja, ha escuchado mi música desde joven y es muy fácil colaborar con ella, canta como los ángeles y no es tan raro hacer cosas con ella.

Dicho esto, ¿se te podrá ver de nuevo en alguna ocasión con la banda de jazz en algún concierto?

Pues está en mi mente, la verdad es que lo echo de menos. Cuando me pongo a pensar en próximos proyectos que hacer, siempre aparece la banda de jazz como parte de esas ideas, porque fue una experiencia muy bonita y está guay tocar con banda, es una experiencia única. Ha sido un año muy bonito desde que salió el disco, fue una revolución y eso te hace ir feliz a las ciudades.

SHO-HAI, antiguo compañero tuyo, dejó hace poco la puerta abierta de una posible vuelta de Violadores del Verso, ¿te ves recogiendo ese testigo?

Para nosotros la idea era esa, hacer proyectos individuales para luego reunir al grupo y sacar un disco. Para mí el próximo proyecto sería ese. Hay que sentarse y hablar porque estamos un poco dispersos y es cuestión de tiempo, de que se alineen los astros y empecemos a tener más roce entre todos. Sería un sueño, pero tampoco puedo decir que a corto plazo se pueda cumplir, yo no quiero cerrar la puerta pero hay muchos factores que se tienen que cumplir.

¿Cómo ha vivido Javier Ibarra el cambio de ser el ‘máximo exponente’ al artista que ‘reparte arte’ hoy día?

Lo he vivido con felicidad. No es bueno estar encasillado. Cuando eres artista te tienes que expresar al máximo y en multitud de formas posibles. Si tú mismo te pones las trabas o las leyes, estás yendo en contra de tu libertad de expresarte. Yo lo que he hecho en este disco es acercarme lo máximo a mis sentimientos, a los sentimientos de Javier Ibarra, que no haya mucha diferencia entre Kase.O y lo que soy yo en persona. Cuando eres joven puedes proyectar una imagen del personaje, yo ahora me he liberado haciendo mis canciones románticas, haciendo mis canciones más sensibles y ahí se siente que soy yo. Yo no soy una persona ‘hardcore’ y oscuro las 24 horas del día. Entonces, poco a poco me ido currando los mensajes más filosóficos y más positivos para que yo esté super feliz por ser un personaje indomable o que no se parezca a mí.

En las últimas fechas estamos viendo como artistas reconducen su repertorio y eliminan canciones que sacaron hace años por tener tintes machistas, como por ejemplo ha hecho el rapero Tote King, ¿ves esto como algo positivo para el género?

Yo creo que sí. Es bueno cuidar lo que decimos en cuanto a lo que viven las mujeres. Igual cuando eres joven no tienes esa conciencia, pero cuando tienes una edad tienes que ser consciente e intentar transmitirlo a la sociedad. La música es un instrumento increíble, lo escuchan muchos jóvenes y tú puedes influir en ello. Yo aprovecho cuando subo a un escenario en soltar tres o cuatro cosas que toquen esas conciencias. El tema de las chicas es algo muy sensible porque los hombres no entendemos lo que ellas sienten, entonces hay que hacer un esfuerzo, yo lo hago por ponerme en su lugar, echarles un capote en los conciertos a ellas y a ellos también, decirles que no hagan lo que no les gustaría que le hicieran.

En Cuenca hay un grupo de jóvenes llamado ‘Gallos y Poetas’ que se está centrando en que tanto batallas como el ‘freestyle’ tenga mensajes más líricos en lugar de tanto insulto, ¿cómo ves este tipo de cambio?

Yo también soy partidario de ese cambio. Tú puedes mostrar creatividad sin violencia explícita o sin tener que humillar al contrario. Realmente en las batallas ya se empiezan a encaminar a los chavales dándoles una temática o en lugar de humillar al contrario tiene que halagarle. Yo creo que eso es bueno porque por mucho que se abracen después luego ves que en países que la violencia está a flor de piel llegan a las manos o peor, y no puede ser así, somos hermanos, esto es hip-hop. Yo soy partidario de ir cambiando y hacer de la creatividad algo positivo.

Para finalizar, siempre dices que ‘El Círculo’ es un trabajo que sale de tus entrañas y comparte unos sentimientos que todos pueden sentir… ¿entrará Cuenca en comunión con esas experiencias que trasmitirás sobre el escenario?

En Cuenca tenemos la suerte de que hacemos el bolo largo. Llevo todas mis canciones, las marchosas y las tristes. Cuando suena ‘Basureta’, ‘Guapotarde’ o ‘Triste’, la gente se va a emocionar y yo también. Estoy seguro de que la gente va a llorar, va a reír, a bailar y va a ser increíble.